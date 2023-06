Toruń. "Brawa dla Putina! Zrównać z ziemią Ukrainę" - pisał. Sąd zalecił mu wizytę u psychiatry i terapię

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

„Brawo panie prezydencie Wladimirze Putinie. Zrównać z ziemią Ukrainę. Od zawsze była waszym terytorium. Chwała wielkiej i potężnej Rosji” - napisał. I to w języku rosyjskim. Post był ogólnodostępny. Torunianin dodatkowo opatrzył go flagą Federacji Rosyjskiej.

Tomasz W. ma 37 lat i mieszka w Toruniu. Jest bardzo aktywny w internecie, w tym na swoim koncie na Instagramie. To na nim właśnie 25 lutego 2022 roku, a więc dzień po ataku Rosji na Ukrainę, zamieścił następujący wpis.

Namierzony, oskarżony i osądzony. Okazało się, że nie był w pełni poczytalny

Wpis torunianina został dostrzeżony przez czujnych internautów wzbudził zdecydowany sprzeciw. Tomasza W. namierzono i zajęła się nim Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód. Przypomnijmy, że w naszym rejonie jest to jednostka wyspecjalizowana w ściganiu tzw. przestępstw z nienawiści: rasowej, narodowościowej, religijnej i innej.

Sąd: potrzebna mu terapia "w celu poprawy funkcjonowania w społeczeństwie"

Stąd też w wyroku znalazły się specjalne zalecenia dla Tomasza W. Z jednej strony mężczyzna został ukarany karą grzywny w wysokości 1 tysiąca złotych. Z drugiej zaś strony, sąd orzekł wobec oskarżonego terapię, zobowiązując go do stawiennictwa w poradni zdrowia psychicznego w terminach wyznaczonych przez lekarza psychiatrę i poddania się psychoterapii. Po co? "W celu poprawy jego funkcjonowania w społeczeństwie" - takie określenie znalazło się w ogłoszonym wyroku.