Powstaje Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny. Szła nim już Ewa Wachowicz

Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny "Smakuj Toruń" to pomysł, który ma na dłużej zatrzymać turystów w mieście.

Zobacz wideo: Fabryka Kopernik ma już od 260 lat, to tu powstają słynne pierniki

Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny "Smakuj Toruń" realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna 'Toruń". Otrzymała na ten cel 165 tysięcy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Formalnie rzecz ujmując - to zadanie publiczne pod nazwą „Stworzenie i promocja produktu sieciującego pn. "Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny" na obszarze Polskiej Marki Turystycznej TORUŃ”.

"Smakuj Toruń": restauracje proponują piernikowe dania

Pomysłodawczynią szlaku jest Agnieszka Michałowska z Akademii Kulinarnej "Studio A". - Projekt realizujemy do końca roku - mówi Ryszard Kruk, prezes LOT "Toruń". - Potem chcemy go oczywiście kontynuować. Celem jest zachęcenie turystów, by dłużej zostali w Toruniu. Z badan wynika, że wielu z nich przyjeżdża tu na jeden dzień, podróżując na przykład na Mazury. Chcemy, by zostali tu na kilka dni. Nie ma co ukrywać, że turysta przedłużający swój pobyt zostawia trzy-cztery razy więcej pieniędzy niż wtedy, gdy gości krótko. Sposobem na przyciągnięcie turystów do Torunia ma być Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny.

W projekcie bierze udział sześć toruńskich restauracji: Hotel Karczma Spichrz, restauracja "Esencja" w hotelu Eter, restauracja Hotelu Filmar, restauracja "Salt Toruń" w Copernicus Toruń Hotel, restauracja "Monka" i restauracja "4 Pory Roku" w Hotelu 1231.

- Te restauracje ze sobą konkurują, ale też postanowiły współpracować i wspierać się przy tworzeniu szlaku. Ich personel uczestniczył w warsztatach w Akademii Kulinarnej "Studio A". Restauracje otrzymały przyznane przez LOT specjalne certyfikaty. W ich menu znajduje się co najmniej jedno danie nawiązujące do piernika, czyli symbolu Torunia. Mogą to być dania kuchni średniowiecznej, jak i współczesnej - wyjaśnia Ryszard Kruk.

Ewa Wachowicz w Toruniu: gdzie była i co jadła?

Ambasadorką projekt została Ewa Wachowicz. Miss Polonia z roku 1992 roku jest autorką książek kulinarnych, ale przede wszystkim od lat prowadzi autorski program kulinarny "Ewa gotuje" w telewizji Polsat. W miniony weekend odwiedziła Toruń i restauracje, które znalazły się na Toruńskim Piernikowym Szlaku Kulinarnym.

I tak na kolację szef kuchni w restauracji "Esencja" w hotelu Eter Krzysztof Czerniawski zaserwował Ewie Wachowicz danie "Kury młode kruche w jusze zielonej". Składa się na nią mięso z koguta, mus z selera, knedlik, dodatki z agrestu, buraka, marchwi i szałwi oraz sos z palonych skrzydeł z dodatkiem octu z czarnego bzu. Na deser był piernik.

- My mieliśmy przyjemność poczęstować panią Ewę Wachowicz daniem z przepisu z 1540 roku - mówi Ewa Politowska, szefowa kuchni w Hotelu Karczmie Spichrz. - Na współczesny język przełożył go prof. Jarosław Dumanowski. To danie to "Kurczak na czarno tak czyń z kloskami serowymi". Podajemy go ze słodką marchewką gotowaną w maśle, na sosie z czerwonego wina i przypraw korzennych oraz z pierogami ruskimi z przepisu z 1885 roku. Ten ostatni pochodzi z pierwszej książki kucharskiej wydanej w języku polskim, w Toruniu zresztą. Pierogi podajemy ze słodką kapustą, cebulką i jajkiem. Są dość pikantne. Podajemy je w nowatorskiej odsłonie, na sosie z zielonego ogórka. Podczas wizyty w Toruniu Ewa Wachowicz odwiedziła również Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej, gdzie akurat trwał Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki.

- Ewa Wachowicz wyjechała z Torunia zachwycona miastem oraz jego kuchnią inspirowaną dawnymi recepturami i przyprawioną piernikiem. Będzie ją promowała w swoich mediach społecznościowych. Umówiliśmy się na jej kolejną wizytę wiosną, podczas której popłyniemy Wisłą łodzią flisacką. Rejsy wiślane z Nasuta Copernicus i Toruńskimi Flisakami oraz wizyta w pracownię witraży Intek-Art i Muzeum Witraży to część oferty w ramach Toruńskiego Piernikowego Szlaku Kulinarnego "Smakuj Toruń". Tak właśnie chcemy stworzyć pakiety pobytowe, które na dłużej zatrzymają turystów w Toruniu. Idąc szlakiem śniadania, obiady i kolacje jedliby w różnych restauracjach, a w międzyczasie własnoręcznie robili witraże oraz pływali po Wiśle. Smakować Toruń można przecież nie tylko kulinarnie, ale poprzez emocje towarzyszące rejsom - podkreśla Ryszard Kruk.

Toruńskie Piernikowy Szlak Kulinarny: będzie ciąg dalszy promocji

Prezes LOT "Toruń" zapewnia, że do Toruńskiego Piernikowego Szlaku Kulinarnego "Smakuj Toruń" mogą dołączyć kolejne lokale i instytucje. Restauracje otrzymają wspomniane certyfikaty. Wcześniej ich personel weźmie udział w "piernikowych" warsztatach.

- Zaczęliśmy od współpracy w gronie kilku restauracji, ale oczywiście liczymy na kolejne. Myślimy też o dalszej promocji szlaku z udziałem kolejnych kulinarnych gwiazd - dodaje Ryszard Kruk.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!