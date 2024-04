Lokalna Organizacja Turystyczna z propozycjami promocji i ożywienia toruńskiej turystyki

Niedawny raport o toruńskiej turystyce pokazuje, że w 2023 roku do Torunia przyjechały 2 miliony turystów. Większość z nich wpada do Grodu Kopernika wyłącznie na jeden dzień. Lokalna Organizacja Turystyczna ma pomysły, jak to zmienić i co zrobić, by dotrzeć do nowych odwiedzających.

Piernikowy szlak dla turystów

Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu działa od 2003 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie Torunia jako miasta bogatego w historię i turystykę. Członkami organizacji są m.in. lokalni przedsiębiorcy, przewodnicy, organizatorzy atrakcji turystycznych, jednostki samorządowe czy osoby prywatne. Jedną z rzeczy, na którą LOT Toruń kładzie szczególny nacisk, jest promocja toruńskiego gotyku oraz eksploatowanie tego, że Toruń znajduje się na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Organizacja ta ma również zadania, takie jak chociażby tworzenie pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla turysty, kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Torunia na targach krajowych i zagranicznych czy integracja szeroko pojętej branży turystycznej. – Jako Lokalna Organizacja Turystyczna staramy się wydłużyć sezon turystyczny, tak by trwał on najlepiej cały rok, ale także chcemy wychodzić z propozycjami, by turyści nie zatrzymywali się w Toruniu wyłącznie na jeden dzień. Tworzymy z różnymi organizacjami czy przedsiębiorcami szlaki, które rozszerzają pobyt w Toruniu – opowiada Ryszard Kruk, członek LOTu. – Właśnie w taki sposób powstał Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny.

Dzięki współpracy LOTu z lokalnymi restauracjami udało się stworzyć Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny. Pod hasłem „Smakuj Toruń” mieszkańcy i turyści mogą zapoznać się z dawnymi recepturami, przyprawionymi piernikiem, ale także warsztatami kulinarnymi, tworzeniem piernikowych witraży czy kulinarnym rejsem.

Piernik niematerialnym dziedzictwem UNESCO?

Na konferencji prasowej Urzędu Miasta oraz Ośrodka Informacji Turystycznej z 20 marca br. podsumowano ubiegłoroczny sezon turystyczny. W 2023 roku do Torunia przyjechały ponad 2 miliony turystów. Blisko 65% turystów odwiedzających Gród Kopernika wybiera go wyłącznie na zwiedzanie, prawie 38% natomiast przyjeżdża tu, by wypocząć, a niemal 19% odwiedza miasto z zamiarem odwiedzenia swoich bliskich. Niemniej Toruń wciąż jest wybierany głównie na jednodniową wyprawę. Jak przyciągnąć turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy?

– Toruń ma ogromny potencjał, często niewykorzystany. Spójrzmy na przykład na piernika i piernikarstwo. Świetnie wpisałby się na listą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Są to rzeczy na wyciągnięcie ręki – podkreśla Ryszard Kruk. – Są to tradycje, o których podkreślenie należy powalczyć.

Pierniki bezsprzecznie są jedną z najchętniej wybieranych pamiątek z Grodu Kopernika, zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców. Nie każdy jednak wie, że w Toruniu tradycje piernikarskie są tak silnie zakorzenione. Jak podkreśla Kruk, zdobycie certyfikatu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO mogłoby to ożywić. Jest to proces długi, lecz osiągalny. Co jeszcze wskazano? – Zdecydowanie powinniśmy powrócić także do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, z którego Toruń wystąpił. Jako jedno z najbardziej gotyckich miast w Polsce moglibyśmy przyciągnąć dzięki temu o wiele więcej turystów, także z innych rejonów świata, którzy do Europy przyjeżdżają właśnie zobaczyć tego typu zabytki – proponuje Ryszard Kruk.

Według LOTu zmian potrzeba także na zewnątrz, by dotrzeć do większej liczby odbiorców i chętnych do przyjechania do Torunia na dłużej niż na jeden dzień. – Powinniśmy powrócić do promowania się na targach turystycznych nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego państwa. Przed pandemią robiliśmy to cyklicznie, promowano Toruń szerzej i docierano do większej liczby odwiedzających – podkreśla Ryszard Kruk. – Toruń turystom się podoba, ale potrzeba większej współpracy między różnymi organizacjami i przedsiębiorcami, by przyciągnąć jeszcze więcej osób.

Przypomnijmy, że turyści z Polski najczęściej do Torunia przyjeżdżają na jeden dzień bądź weekend. Przyjezdni z zagranicy zatrzymują się jednak na dłużej. Czego im brakuje? Przede wszystkim dostępności do parkingów oraz toalet. Najbardziej zadowoleni są z oferty spędzania wolnego czasu, życzliwości mieszkańców czy estetyki otoczenia. Turyści wskazują także, że miasto ma bardzo przyjazną atmosferę i jest bezpieczne.

