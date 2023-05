Praca zdalna. Pracodawca będzie musiał się zgodzić? Nowe przepisy ! złożenie wniosku o pracę zdalną

Zmieniają się przepisy w umowie o pracę. Od kwietnia praca zdalna będzie obowiązywać według nowych reguł. Niektórzy pracownicy będą mogli jej żądać i pracodawca nie będzie mógł odmówić! Osoby zatrudnione mogą również złożyć wniosek o pracę zdalną. Czego dotyczyć będą przepisy uchwalone 6 lutego 2023? Nowy kodeks pracy 2023 reguluje te kwestie. Oto szczegóły!

Zobacz wideo: Waloryzacja 2023. Takie mają być podwyżki emerytur

Praca zdalna 2023 - od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Zgodnie z przepisami prawa vacatio legis wynosi 2 miesiące. W związku z tym, że zmiany w kodeksie pracy zostały opublikowane 6 lutego, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku. W tym czasie pracodawcy mogą dostosować przepisy w zakładach pracy do nowych warunków.

Zmiany w kodeksie pracy od kwietnia 2023 roku

Nowe przepisy stanowią część rewolucyjnej wręcz zmiany, która w rynku pracy dzieje się od początku pandemii. Upowszechniły się modele pracy zdalnej oraz hybrydowej, a to sprawia, że również przepisy powinny być oficjalnie dostosowane do nowej rzeczywistości. W nowym aspekcie kodeksu pracy pracownik może pracować zdalnie zarówno w pełnym wymiarze, jak i hybrydowo. W drugim przypadku będzie to oznaczać, że czasem będzie przebywać w firmie, a czasem w domu. To też sprzyja określeniu zasad powiązanych z pracą zdalną.

Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej?

Z założenia ustawa nakazuje określenie tego, jakie zasady mają obowiązywać w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Jest to porozumienie pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową bądź opisuje się to w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy nie było zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi (np. wtedy, gdy takich nie ma w zakładzie pracy). W przypadku braku spełnienia powyższych warunków wciąż można wprowadzić pracę zdalną w ramach polecenia wykonywania pracy zdalnej lub wtedy, gdy takie porozumienie pracodawca zawrze bezpośrednio z pracownikiem.

Obowiązkowa praca zdalna - pracodawca nie może odmówić!

Osoby zatrudnione w zakładzie mogą złożyć wniosek o pracę zdalną, a osoby zawierające taką umowę o pracę już na tym etapie mogą uzgadniać warunki pracy z domu. Należy przy tym zaznaczyć, że choć to od pracodawcy zależy, czy się zgodzi na pracę zdalną, w niektórych przypadkach nie będzie miał on wyjścia. Nie może on odmówić w przypadku:

Pracownika wychowującego dziecko do momentu ukończenia przez nie 4 r.ż.;

Pracownicy w ciąży;

Pracownika-rodzica dziecka z zaświadczeniem o ciąży powikłanej oraz o niepowodzeniu położniczym;

Pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem rodziny (najbliższej) lub też innej osoby przebywającej we wspólnym gospodarstwie domowym - dotyczy to osób mających orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Pracownika-rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności - również w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tu obowiązują przepisy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych również po ukończeniu przez nie 18 r.ż.;

Pracownika-rodzica dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczego - również w wieku dorosłym!

Co, jeśli pracodawca i tak odmówi?

Odmowa dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy charakter, rodzaj pracy i jej organizacja sprawiają, że praca zdalna jest niemożliwa do wykonania. Tu jednak potrzebne jest uzasadnienie pisemne (papierowe lub elektroniczne) okazane w ciągu 7 dni od złożenia przez pracownika wniosku o pracę zdalną.

Praca zdalna na żądanie

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w ciągu roku kalendarzowego każdy pracownik ma prawo do 24 dni pracy zdalnej! Przepis ten dotyczy sytuacji uzasadnionych potrzebą pracownika, np. w związku z koniecznością opieki nad członkiem rodziny.

Praca zdalna a umowa o pracę

Nowe przepisy o pracy zdalnej zakładają również, że pracodawca lub pracownik mogą również wycofać się z takiego świadczenia pracy. Tu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i strony ustalić muszą, od kiedy powróci standardowe świadczenie pracy. Zakłada się, że jest to termin nie dłuższy nić 30 dni od zawnioskowania - jeśli warunki nie zostaną ustalone, po 30 dniach automatycznie pracownik wróci do warunków wykonywania pracy sprzed jej zdalnej formy.

Kontrola pracy zdalnej

W związku z pracą zdalną pracodawca ma mieć prawo do przeprowadzenia kontroli. Ta opiera się na zasadach znajdujących się w regulaminie pracy, w porozumieniu zawartym z pracownikiem lub też w poleceniu pracy zdalnej. A co będzie sprawdzane? Pracodawca ma prawo weryfikować, czy są przestrzegane zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony informacji. Weryfikowane będzie również to, czy przestrzegane są zasady BHP oraz ochrona danych osobowych. Kontrole mają być realizowane w miejscu wykonywania pracy zdalnej, co oznacza prywatne mieskzanie lub dom pracownika.

Jak przebiega kontrola pracy zdalnej?

Tu obowiązują trzy kluczowe zasady kontroli pracy zdalnej. Są to:

Kontrola jest przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej i wyłącznie w godzinach pracy pracownika. Pracodawca dostosowuje to, jak przeprowadza kontrolę do charakteru wykonywanej pracy zdalnej i do tego, jaki jest jej rodzaj. Przy wykonywaniu czynności kontrolnych pracodawca nie może naruszyć prywatności pracownika na pracy zdalnej, podobnie jak nie może naruszyć prywatności innych domowników. Nie może też utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych. Przy stwierdzeniu nieprawidłowości pracodawca może zobowiązać pracownika do usunięcia uchybień we wskazanym terminie lub może cofnąć zgodę na pracę zdalną.

Praca zdalna 2023 - obowiązki pracodawcy

W galerii przedstawiamy szczegóły dotyczące tego, co pracodawca musi zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną.