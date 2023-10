Prawo jazdy w Toruniu. Gdzie najwyższa zdawalność egzaminów? Urząd Miasta opublikował dane

Kurs na prawo jazdy w Toruniu

Kurs na prawo jazdy to obowiązkowe 30 godzin zajęć teoretycznych i tyle samo czasu spędzonych w "elce" w trakcie przygotowań do egzaminu praktycznego. Zdawalność właśnie tego drugiego egzaminu, często najbardziej stresującego kursantów, sprawdziliśmy w danych z toruńskiego ratusza.

Toruń. Gdzie najwyższa zdawalność na prawo jazdy?

Urząd Miasta informacje o zdawalności egzaminów zarówno praktycznych jak i teoretycznych publikuje co kwartał. Najnowsze dane obejmują kwiecień, maj i czerwiec.

Sprawdziliśmy zdawalność egzaminów na prawo jazdy kategorii B - najpopularniejszej, uprawniającej do jazdy pojazdami do 3,5 tony. Oprócz kategorii B, w Toruniu jest możliwość zdawania prawa jazdy m.in. na kategorie AM (np. motorower czy quad), A1 (motocykl do 125 cm3), A (każdy motocykl), C (m.in. samochody o dopuszczalnej masie ponad 3,5 tony) czy C1 i CE.