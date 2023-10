Wojewódzki szpital na Bielanach bogatszy o dwa aparaty do rezonansu

We wtorek, 3 października, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera na toruńskich Bielanach otwarto pracownię rezonansu magnetycznego.

Pracownia jest wyposażona w dwa aparaty marki Siemens, z których jeden zakupiono w ramach projektu e-zdrowie, realizowanego przez Urząd Marszałkowski, zaś drugi-w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Koszt prac budowlanych wraz z zakupem sprzętu to 15 mln złotych, z czego 85 procent stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rezonans magnetyczny w Toruniu

W uroczystości otwarcia wziął udział m. in. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Tempo rozwoju medycyny jest ogromne i staramy się za nim nadążać - powiedział marszałek. - Dlatego dziś otwieramy nowy pawilon, gdzie znajdą się dwa rezonanse. Były kupione jeszcze ze starego budżetu unijnego. Jest to dokończenie budowy głównego pawilonu. Musieliśmy dobudować do niego miejsce, gdzie będą znajdować się te aparaty. Pierwotnie planowaliśmy umieścić je w starej części, którą chcieliśmy wyremontować. Zmieniliśmy jednak decyzję, będziemy ją burzyć, w związku z tym powstała potrzeba wybudowania nowej powierzchni i dziś świętujemy "wydanie" 15 milionów złotych. Tyle to kosztowało, ale oddanie miejsca, w którym mają działać rezonanse wymaga dużej specjalizacji. Można powiedzieć, że dziś definitywnie kończymy pierwszy etap budowy, rozbudowy i modernizacji szpitala na Bielanach. teraz przed nami burzenie i realizacja drugiego etapu.

Szybsza diagnoza

Czy dzięki pozyskaniu dwóch nowych aparatów będzie więcej badań?

- Nie do końca tak jest - stwierdziła dyrektorka szpitala Sylwia Sobczak. - Faktycznie, dla pacjentów, którzy przychodzą z zewnątrz i ambulatoryjnych tych zabiegów może być więcej, chcemy dla nich rozszerzyć nasza działalność, ale tak naprawdę rezonanse w szpitalach są głównie dla pacjentów szpitalnych. Służą do tego, żeby szybciej postawić diagnozę i skrócić pobyt w szpitalu. Oddajemy dziś pracownię, która kosztowała 15 milionów złotych, z czego sam sprzęt 11. Mamy dwa rezonanse magnetyczne Siemensa, zastosowaliśmy w nowoczesną technologię chłodzenia, aby uniknąć w przypadku awarii dłuższych przestojów i wysokich kosztów. Aparaty odebraliśmy 1 września, jak zawsze w takich przypadkach trzeba było przeszkolić personel, odpowiednio je ustawić, itp. To duże logistyczne przedsięwzięcie. Na szczęście już się zakończyło i możemy ruszyć z badaniami pacjentów. Dodam, że oprócz nowych mamy jeszcze dwa dotychczasowe aparaty rezonansowe.

Nie dla wszystkich

- Nowe aparaty 3 Teslowe pozwalają zbadać dokładnie mózgowie czy wykonać rezonans prostaty - wyjaśnił Tomasz Przybylski, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej. - Ze względu na to, że jest tam wyższe pole magnetyczne, wyniki są dokładniejsze, aczkolwiek czas badania jest trochę dłuższy. Nie każdy pacjent kwalifikuje się do badania takim aparatem, na przykład nie jest to wskazane dla osób z protezami. Dzięki temu, że mamy w tych aparatach wyższą rozdzielczość nadają się one idealnie na przykład do badania piersi czy prostaty, gdzie szukamy małych zmian.