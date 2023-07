- Nie godzimy się na to, by prawo do wolności religijnej było dyskryminowane. Że ten pan wchodzi do kościoła, używa wulgaryzmów, obraża nie tylko kapłanów ale też ludzi, którzy w tym miejscu się modlą, a jeszcze na koniec okrada świątynie - mówi poseł Mariusz Kałużny.