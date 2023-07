Nowe bezpośrednie połączenia z Torunia. Pojedziemy do Oslo i Göteborga

Coraz większa liczba zagranicznych miast jest dostępna z Torunia bez żadnych przesiadek. Od sierpnia będzie można bezpośrednio dojechać do Skandynawii. Trzeba jednak przyznać, że taka podróż czeka tylko na naprawdę wytrwałych.

Paryż, Wiedeń, Budapeszt, a może Berlin? Do każdej z tych europejskich stolic można dojechać z Torunia korzystając z Flixbusa, z kolei wybierając Sindbad dotrzemy także do Rzymu, Brukseli czy Zurychu. Jeśli więc chcemy unikać jakichkolwiek przesiadek, wówczas wystarczy wybrać się na toruńskie przystanki i... w drogę. W pierwszych dniach sierpnia lista miast dostępnych z Torunia wydłuży się. Flixbus poinformował bowiem o otwarciu kolejnej międzynarodowej linii (oznaczonej jako N1202), na trasie której znajdzie się przystanek w grodzie Kopernika. Zielone autokary będą rozpoczynały swój kurs w Krakowie, skąd, jadąc m.in. przez Toruń, dotrą aż do Oslo. Udając się w taką podróż nie musimy wcale jechać aż do stolicy Norwegii, gdyż po drodze pojazd zatrzyma się także w innych skandynawskich miastach. Jednym z nich będzie Karlskrona, gdzie dobiegnie końca morski odcinek podróży i rejs promem z Gdyni. Na trasie będą także Växjö, Värnamo, Jönköping, Borås oraz Göteborg.

Ile zajmie podróż z Torunia do Norwegii lub Szwecji?

Odwiedzenie stolicy Norwegii lub Göteborga, drugiego co do wielkości miasta Szwecji, mogłoby być kuszącą wizją dla wielu pasażerów. Nie da się jednak ukryć, że podróż drogą lądową i morską będzie raczej tylko dla tych, którym nie przeszkadza bardzo długi czas spędzony w drodze i dla tych, którzy jak ognia unikają samolotów. Wyruszając z Torunia do Oslo musimy bowiem nastawiać się na podróż, która potrwa... 27 godzin. Autobusy będą odjeżdżały codziennie, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy, o godzinie 15 z dworca przy ul. Dąbrowskiego, a do stolicy Norwegii dotrą, przynajmniej zgodnie z rozkładem, o 17:55, ale już następnego dnia. Cena za przejazd? 349,99 zł, w tym miejsce w dwuosobowej kabinie na promie do Karlskrony.

Do stolicy Norwegii zdecydowanie szybciej, a najczęściej również zdecydowanie taniej, dotrzemy samolotem. Loty do Oslo są możliwe m.in. z Gdańska i trwają zaledwie półtorej godziny. Na wiele sierpniowych dni tanie linie oferują bilety w cenie już mniej więcej 70-80 zł za lot. I choć najpierw należy dostać się na trójmiejskie lotnisko, a także pamiętać, że samoloty Ryanair i Wizzair lądują na Oslo Sandefjord-Torp, skąd trzeba jeszcze dostać się do centrum norweskiej stolicy, to i tak taka przesiadkowa podróż będzie znacznie szybsza niż bezpośrednia wyprawa autokarowa. Nie zmienia to jednak faktu, że nowa propozycja Flixbusa jest kolejnym poszerzeniem listy połączeń, które są dostępne z Torunia.

Kursy zagraniczne z Torunia. Flixbusem lub Sindbadem

Flixbus nie jest zresztą jedyny - szeroką ofertę zagranicznych kursów z naszego miasta oferuje także wspomniany wcześniej Sindbad, którego pojazdy odjeżdżają z przystanku przy dworcu kolejowym Toruń Miasto. Wśród propozycji są m.in. bezpośrednie połączenia do większości najbardziej znanych miast Niemiec, Belgii, Holandii, czy Szwajcarii. To jednak nie wszystko - w sierpniu pojedziemy z Torunia także do Barcelony. Cena biletu to 555 złotych, a podróż do stolicy Katalonii potrwa niespełna 34 godziny.

Coś dla siebie mogą znaleźć także miłośnicy Włoch. Sindbad oferuje podróż do wielu miast słonecznej Italii, w tym do Rzymu. Najdalszym włoskim przystankiem z Torunia jest jednak położone na południu kraju Lecce - jeśli autobus przyjedzie zgodnie z rozkładem, wówczas cała droga zajmie dokładnie 33 godziny i 35 minut. Cena biletu wynosi 550 złotych. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

