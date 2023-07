Toruń. Śmierć pana Macieja po wypadku na przystanku. Prokuratura umorzyła śledztwo. "Wykop był zabezpieczony"

Dofinansowanie do in vitro w Toruniu? Grupa radnych chce samorządowego projektu

Pasażer był pijany. Oparł się o barierkę i wpadł do wykopu. Zmarł w szpitalu

"Nigdy nie widzieliśmy go pijanego" - powtarzały w rozmowach z "Nowościach" osoby znające dobrze pana Macieja, w tym jego bliscy sąsiedzi. Co zatem wydarzyło się 10 lutego, że wieczorem mężczyzna był tak pijany? Nie wiadomo. Wyniki badań pobranej od niego krwi były jednak jasne: wskazują na bardzo wysoki poziom alkoholu.

To, jak wyglądał sam wypadek, śledczy ustalili za sprawą nagrań z kamer monitoringu. Około godziny 21 pan Maciej wysiadł z tramwaju i oparł się o metalową barierkę. Miała ona około 110 cm wysokości. Mężczyzna chwycił za jej górną krawędź. Na nagraniach widać, że najpierw zachwiał się lekko do tyłu. Potem przechylił się do przodu i z impetem poleciał do przodu. Wpadł do wykopu za barierką, upadając twarzą na podłoże. Upadł na śnieg, pod którym były kamienie.