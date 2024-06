Problemów na Podgórzu ciąg dalszy. Budynek przy ulicy Krętej znów zdewastowany

Problemów na Podgórzu ciąg dalszy

Przypomnijmy, że najpierw zniszczona była fasada znajdującej się na parterze budynku przy ulicy Krętej 76 Przychodni Weterynaryjnej "Dino-Vet". Doszło do tego na przełomie maja i czerwca. Najpierw wejście do przychodni zostało oblane pomarańczową farbą. Potem pomazano je czerwoną farbą w sprayu. Nią namalowano także obraźliwy napis na chodniku przed wejściem do przychodni.