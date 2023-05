Program "Pierwsze Mieszkanie". Od lipca 2023 roku można starać się o bezpieczny kredyt! Jakie warunki?

Nowym programem rządu, który ma wspierać osoby młode jest "Pierwsze Mieszkanie". W ramach programu ludzie młodzi będą mogli uzyskać korzystny kredyt, dzięki któremu zakupią swoje pierwsze mieszkanie. Dotychczas słyszeliśmy jedynie zapowiedzi i delikatne przecieki. Teraz jednak posłowie przedstawili szczegóły związane z bezpiecznym kredytem na "Pierwsze Mieszkanie". Jakie zmiany znalazły się w projekcie?

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Powszechność programu i odpowiedź na problemy

Od wielu miesięcy Polacy borykają się z niezwykle wysokimi stopami procentowymi, które są odpowiedzią na wysoką inflację. Dodatkowo KNF opiera się na bardzo rygorystycznych wymogach obowiązujących w przypadku zdolności kredytowej. Oznacza to, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest niezwykle trudne, dla wielu ludzi młodych wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Już od grudnia zapowiadano więc wprowadzenie programu pomocowego, jednak dopiero teraz więcej szczegółów o tym powszechnym, szerokim programie zdradził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Komu przysługuje "Pierwsze Mieszkanie"?

Z założenia program ten jest przygotowany dla osób do 45. roku życia, przy czym wystarczy, że w parze starającej się o kredyt przynajmniej jedna osoba jest poniżej wskazanego wieku. Co więcej, kredytowanie dotyczy zarówno nowych, jak i użytkowanych nieruchomości. W zamyśle programu kredyt ma być przyznany tym osobą, które nie mają własnego domu, mieszkania lub też spółdzielczego prawa do domu bądź lokalu. W takim przypadku mogą liczyć oni na dofinansowanie 500 tys. złotych (dla singli) oraz 600 tys. złotych dla gospodarstw domowych z dzieckiem lub małżonkiem.

Co, jeśli odziedziczymy dom?

Zasada nazywana "pierwszą nieruchomością" nie jest obowiązująca, jeśli wnioskujący ma prawo własności do domu lub mieszkania w maksymalnie 50-procentowym udziale, co zostało uzyskane w drodze dziedziczenia. Wtedy z programu można skorzystać, jeśli planuje się dokupić resztę udziałów, bądź w danej nieruchomości nie mieszkało się od co najmniej roku.

Ile wyniesie bezpieczny kredyt?

Dopłata do rat kredytu ma wesprzeć ludzi młodych w sytuacji niezwykle wysokich stóp procentowych. Z założenia kredytobiorca ma otrzymać 2-procentowe oprocentowanie, a pozostałą opłatę dla banków pokryje budżet państwa. W zamyśle dopłata do rat ma przysługiwać przez okres 10 lat (dokładnie 2 razy po 5 lat). Przy tym można wybrać dowolny standard dotyczący domu lub mieszkania.

Na co można przeznaczyć bezpieczny kredyt?

Kredyt uzyskany w ramach programu można przeznaczyć na:

Nabycie prawa własności mieszkania lub domu zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym,

Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. W programie można wziąć udział do 2027 roku (wraz z możliwością jego przedłużenia).

Dopłaty do kredytu - kiedy możemy je stracić?

Biorąc udział w programie "Pierwsze Mieszkanie" powinniśmy pamiętać o tym, że musimy spełniać konkretne warunki, jeśli nie chcemy utracić wsparcia. Kiedy stracimy dopłatę? Przede wszystkim wtedy, gdy w rok po zakupie nieruchomości nie zaczniemy tam prowadzić gospodarstwa domowego. W takim przypadku będziemy zmuszeni do zwrotu dopłaty wraz z odsetkami. Oznacza to, że stosunkowo szybko musimy postarać się wprowadzić do nieruchomości. Co więcej, stracimy prawo do uczestniczenia w programie, jeśli: Nieruchomość zostanie sprzedana;

Nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;

Zmieni się sposób użytkowania nieruchomości;

Kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość;

Kredytobiorca zrezygnuje z prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu lub domu.

Dotyczy to jednak sytuacji, gdy będzie to miało miejsce w okresie otrzymywania państwowych dopłat. Po tym czasie już nie musimy oddawać pieniędzy, pomimo zrobienia dowolnej z powyższych rzeczy.

Trwa głosowanie... Czy program "Pierwsze Mieszkanie" jest dobrym pomysłem? Nie mam zdania Nie Tak

Jak ma działać Konto Mieszkaniowe?

Wraz z zapisaniem się do programu "Pierwsze Mieszkanie" istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego konta mieszkaniowego, dzięki któremu możemy odkładać pieniądze na zakup lokalu za kilka lat. Dzięki temu możemy oszczędzać nawet do 10 lat (minimum 3 lata!), a regularne wpłaty będą nagradzane tzw. premią mieszkaniową. Konto Mieszkaniowe z zasady opierać się będzie na tym, że przy minimalnych miesięcznych wpłatach w wysokości 500 zł (maksymalnie 2 tys.) będziemy składować pieniądze, które w ciągu 5 lat od zaprzestania składania będziemy musieli wydać. Dokładne regulacje i benefity wynikające z regularnych wpłat będą jednak znane dopiero za kilka tygodni.