Przystanek widmo w Toruniu. Autobusy na niego wrócą, ale nie wszystkie

Przystanek na Legionów: autobusy wracają od soboty

Sytuacja z przystankiem na Legionów nie unormuje się jednak do końca. Nadal nie będą się tu zatrzymywały autobusy linii nr 11. Kursy w stronę centrum i Czerniewic nadal będą rozpoczynać na wspomnianym przystanku przy przychodni, po południowej stronie ronda Czadcy.

To potwierdza, że w związku z ułożeniem torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Legionów jest problem z przejazdem przez nie autobusów przy bramie do zajezdni autobusowej. Tu powinna być pętla "jedenastki". Autobusy tej linii prowizoryczną pętlę mają na terenie zajezdni, do której wjeżdżają od strony ulicy Wielki Rów. Konsekwencją tego jest wyznaczenie im przystanku początkowego przy przychodni.