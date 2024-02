Radny korzystał z miejskich dotacji? Prezydent Zaleski nie widzi w tym nic złego

Nasz artykuł o miejskich dotacjach, za pomocą których wyremontowany został dom należący do rodziny radnego Wojciecha Klabuna (PiS) wywołał wielkie poruszenie. Odezwali się ludzie, którzy z różnym szczęściem, ubiegali się o takie dotacje. Skontaktowało się z nami również kilkoro radnych. Ci ostatni tłumaczyli, że podejmując decyzje w sprawie podziału miejskich dotacji konserwatorskich nie mieli pojęcia, że dwie z nich trafiły do wspólnoty mieszkaniowej złożonej głównie z rodziny radnego Klabuna. Nie mieli pojęcia, ponieważ w rozpatrywanych wnioskach była mowa wyłącznie o wspólnocie mieszkaniowej, a nie o rodzinach, które w jej skład wchodzą. W ten sposób wytłumaczyła się m.in. radna Dagmara Tuszyńska (PiS), która jak wspomnieliśmy, reprezentuje radnych w komisji, która opiniuje składane wnioski o dofinansowanie.

Wyłączeń nie ma

Kto znajduje się w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Poznańskiej 126-128?

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 126-128 składa się z dwóch budynków. Pochodzące z różnych źródeł dotacje posłużyły do remontu tylko domu nr 126, który dziś w całości należy do rodziny Klabunów. O te dotacje występowała wspólnota mieszkaniowa, której zarząd jednoosobowo sprawuje Wojciech Klabun.

W 2015 roku wszystko potoczyło się szybko

Radnym Wojciech Klabun został wybrany jesienią 2014 roku. 27 lutego 2015 roku gmina wystąpiła o wpis domu przy Poznańskiej 126 do rejestru zabytków. Wpis umożliwia dostęp do dotacji konserwatorskich. Procedura trwała kilka miesięcy, zanim się zakończyła, pochodzący z początku XX wieku dom znajdował się już w prywatnych rękach. Na początku czerwca gmina sprzedała najemcom wszystkie znajdujące się w tym budynku lokale i to 90-procentową bonifikatą. Miała do tego pełne prawo. W ten sposób w ręce rodziny Klabunów trafiło pierwsze mieszkanie.