Osiedlowe Koło Gospodyń „Podgórzanki” zaprasza do dołączenia i wspólnego pichcenia!

Pomysłodawczynią i założycielką Osiedlowego Koła Gospodyń „Podgórzanki”, które działa przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych Kolejarz w Toruniu, jest Marta Galicz. Pomysł zrodził się już blisko dwa lata temu, gdy założycielka szukała inicjatyw aktywizujących młode kobiety w lewobrzeżnej części miasta. Nie znalazła nic, co wpisywałoby się w jej pasje i zainteresowania, dlatego postanowiła stworzyć coś, czego w tamtych okolicach nie było – koło gospodyń.

– Z zamiłowania i doświadczenia jestem kucharką, a do tego urodziłam się na wsi, dlatego koło gospodyń mam we krwi. Pomysł założenia go w Toruniu zrodził się nagle już ponad dwa lata temu, ale przez wiele obowiązków nie udało mi się go od razu zrealizować – opowiada Marta Galicz. – Podrzucałam temat na grupach na Facebooku, ale nie było zbyt wielkiego odzewu.