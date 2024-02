Toruń. Dotacja plus, czyli gminny fundusz remontowy radnego Wojciecha Klabuna

Wspólnota mieszkaniowa przy Poznańskiej 126-128 w Toruniu składa się z dwóch budynków: dawnego biurowca podgórskiej gazowni i wodociągów oraz położonego za nim domu jednorodzinnego. W dawnym biurowcu dekadę temu zamieszkała rodzina Wojciecha Klabuna, od 2014 roku toruńskiego radnego miejskiego, należącego do Prawa i Sprawiedliwości. Jak wynika z księgi wieczystej, polityk i jego najbliżsi kupili najpierw dwa z trzech znajdujących się w budynku mieszkań, później nabyli również lokal trzeci. Obecnie zatem cały dawny biurowiec należy do nich.

W 2015 roku pochodzący z początku XX wieku dom został wpisany do rejestru zabytków. Jako gniazdo rodziny Klabunów, najpierw w dwóch trzecich, później w całości, budynek zaczął się zmieniać. Na korzyść - co do tego nie ma wątpliwości, jednak m.in. za pieniądze z budżetu miasta.