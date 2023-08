Rowerowy Toruń pyta miasto o błędy przy drogach rowerowych

Aktywizacja rowerzystów w Toruniu

Pogorszone warunki

"Niezrozumiałym dla nas jest fakt, że w ramach inwestycji, która miała na celu poprawę funkcjonowania transportu szynowego w Toruniu, pogorszono w wielu miejscach warunki dla ruchu rowerowego pomimo korzystnych rozwiązań zawartych w projekcie - czytamy w nim. - Jednocześnie polepszono warunki do korzystania z samochodów tworząc dodatkowe parkingi, lewoskręty oraz zjazdy indywidualne i publiczne, których projekt zamieszczony na platformie e-zamówień MZK Toruń nie zawierał. Kilka lat temu Toruń był jednym z polskich miast, które mogło pochwalić się jedną z najbardziej przemyślanych polityk rowerowych w kraju. Niestety po tym fakcie pozostało jedynie wspomnienie, czego koronnym dowodem jest realizacja inwestycji tramwajowej z dofinansowaniem unijnym wynoszącym ok. 190 000 000 zł. Gdyby Inwestor i Wykonawca realizował prace dotyczące infrastruktury rowerowej zgodnie z projektem ta posiadałaby odpowiedni standard. Odejście od rozwiązań projektowych spowodowało, że duży fragment drogi rowerowej, która powstała wzdłuż Szosy Chełmińskiej nie powinien zostać oddany do użytku ze względu na niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo ograniczono dostępność rowerem do wielu instytucji publicznych, a także utrudniono warunki do poruszania się pieszo w samym centrum miasta".