Rozbudowa Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Na jakim etapie są prace?

– Aby przystąpić do projektu, musieliśmy w Książnicy wiele rzeczy wprowadzić. Przede wszystkim poszerzyć ofertę skierowaną do różnych grup społecznych – osób starszych, dzieci, także tych z niepełnosprawnością – opowiada dyrektor toruńskiej Książnicy. – Staramy się, by to miejsce spełniało nie tylko swój czytelniczy cel, ale także by było miejscem szeroko pojętej kultury. Nowoczesne i dla każdego.