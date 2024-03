Sprawa Wrzosowiska. Kuriozalna sytuacja na sesji Rady Miasta Torunia

Zadziwiająca, kuriozalna, oburzająca, nieprawdopodobna. W różny sposób można określić sytuację, do jakiej doszło w czwartek 7 marca przed i na sesji Rady Miasta Torunia. Jak już wcześniej informowaliśmy, w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący powołania na Wrzosach Parku Naturalnego Wrzosowisko. Kilka uwag do tego projektu chcieli wnieść obrońcy zielonych terenów między ul. Ugory i Storczykową. Mieszkańcy nie zgadzają się na ograniczenie parku do lasu. Powołując się m.in. na opinię botanika dra Lucjana Rutkowskiego, emerytowanego pracownika UMK, który badaniem toruńskiej flory zajmuje się niemal 50 lat przekonują, że w tym przypadku duże znaczenie mają również łąki.

Czy urzędnicy ukrywają ekspertyzę dotyczącą Wrzosowiska?

Ekspertyzy Wrzosowiska nie otrzymała Rada Okręgu, która miała zaopiniować projekt uchwały powołującej park. Co więcej, nie dostali jej również radni miejscy. Tuż przed sesją dokument ten próbowali otrzymać przedstawiciele Rady Okręgu oraz radny miejski Piotr Lenkiewicz (PO). W czwartek rano udali się do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. Ekspertyzy nie otrzymali.

- Nie ma tam ropy, dlaczego zatem urzędnicy tak bardzo bronią dostępu do tej ekspertyzy? - pytał Krzysztof Strzemeski z RO. - Podejrzewam, że jej autor wykonał zadanie rzetelnie, znalazły się tam informacje, które są dla Urzędu Miasta tak niewygodne, że postanowiono to wsadzić do sejfu.

Cóż takiego takiego trzeba utajniać w ekspertyzie przyrodniczej?

Okazało się, że o udostępnienie tego dokumentu radni muszą wystąpić i poczekać. Dlaczego?

- Dokument liczy 70 stron, należy sprawdzić, które dane możemy udostępnić - wyjaśniła Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego.

Sam prezydent indagowany przez dziennikarzy o ekspertyzę, pytanie zignorował. Ostatecznie radni dokumentu nie dostali. Ekspertyzę omówiła przedstawiająca projekt uchwały dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Halina Pomianowska, która podkreśliła, że do tej pory radni mieli do urzędników zaufanie, że to co oni robią, jest słuszne. Dlaczego zatem zaufanie zostało wystawione na taką próbę?