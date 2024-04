W Książnicy Kopernikańskiej powstał Punkt Wymiany Poezji dla mieszkańców Torunia

Przeczytaj, zabierz, podziel się

Pierwszy Punkt Wymiany Poezji pojawił się w Poznaniu w sierpniu ubiegłego roku. Miesiąc później dwa kolejne zostały uruchomione w Warszawie i Krakowie. Dziś powstaje ich coraz więcej. W głównej mierze jest to inicjatywa mieszkańców, miłośników poezji. Powstają one w różnych miejscach – kawiarniach, szkołach czy domach kultury. Każdy punkt ma swojego opiekuna, który dba o jego stan, a także o to, by był on regularnie uzupełniany nowymi wierszami, zarówno znanych poetów, jak i lokalnych twórców.

W marcu br. toruński punkt powstał przy Książnicy Kopernikańskiej. To pierwszy Punkt Wymiany Poezji w naszym województwie. Mieszkańcy przyjęli go bardzo entuzjastycznie i chętnie do niego zaglądają. Mieści się on przy wejściu do biblioteki przy ul. Słowackiego 8 i działa przez całą dobę. Na specjalnie zamontowanych sznurkach pojawiają się krótkie formy liryczne, które można nie tylko przeczytać, ale też zabrać ze sobą. Do sznurków można przyczepić także własną twórczość – anonimowo, pod nazwiskiem lub pseudonimem.