Kolejne "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler w Toruniu. Wiemy gdzie będą!

Kuchenne rewolucje Magdy Gessler znów w Toruniu

To już 7. "Kuchenne rewolucje" w Toruniu. Z sześciu rewolucjonizowanych dotąd restauracji w naszym mieście przetrwała tylko jedna - włoska "La Nonna Siciliana" przy ul. Łaziennej. Pięć pozostałych już nie działa, albo - jak ma to miejsce w przypadku lokalu "Pod Arsenałem" - zmieniło profil działalności.

"La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości.

Pułku Lotniczego pomyślnie przejdzie rewolucję, zyska dobrą sławę, przyciągnie klientów i odniesie biznesowy sukces? Na to liczy Albina Gromada, od roku prowadząca ten interes wraz z mężem.

Restauracja "Epto" w Toruniu. Kto ją prowadzi i co można tu zjeść?

Restauracja lotnicza "Epto" ma ciekawą historię. Do czasu pandemii prowadziła ją Agnieszka Ruszkiewicz. Lokal położony specyficznie, bo przy Aueroklubie Toruńskim i daleko od centrum miasta, cieszył się przez kilka lat sporą popularnością. Do dziś niektórzy wspominają domowe obiady tutaj podawane (szczególnie schabowego) i organizowane tu większe imprezy. Ceny były naprawdę przystępne.

Potem była cisza i przerwa. W roku 2023 jednak "Epto" znów zaczęło działać. Kupił go od pani Agnieszki przedsiębiorca związany z Aeroklubem Toruńskim, pochodzący ze Wschodu, od 30 lat mieszkający w Toruniu. Przesympatyczny, ale - jak zaznacza w rozmowie z "Nowościami" - chcący pozostać anonimowym.

Ciężkie czasy pandemii okazały się takimi również dla "Epto". - Niestety, my również zamykamy lokal. Nie damy rady być z wami dłużej -ogłosiła w styczniu 2022 roku Agnieszka Ruszkiewicz. Podkreślając, że to jedna z najsmutniejszych i najtrudniejszych decyzji w jej życiu.

To ten przedsiębiorca właśnie prowadzenie lokalu przekazał Albinie Gromadzie i jej mężowi. - Ja pochodzę z Ukrainy, a mąż z Mołdawii. Los tak chciał, że spotkaliśmy się w Toruniu - opowiada nam. - Restaurację "Epto" prowadzimy od roku. Mamy tu kuchnię międzynarodową i nastawiliśmy się na rodzinnego klienta. Ale interes nie idzie po naszej myśli, dlatego zgłosiliśmy się do "Kuchennych rewolucji".

Co to są "Kuchenne rewolucje" ?!?

Zgodnie z zasadami i zawartą umową, pani Albina więcej szczegółów zdradzać nie może. Wiadomo, że ekipa telewizyjna nagrywa tutaj program od środy, 6 marca. Dziś (7 marca) pojawi się w "Epto" prawdopodobnie wieczorem, a kontynuować będzie prace w piątek, 8 marca. Potem, standardowo, Magda Gessler wróci do Torunia po kilku tygodniach, na tzw. sprawdzian.

"La Nonna Siciliana" - jedyny lokal, który trwa. Magdą Gessler się jednak nie chwali...

Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" gościły w Toruniu 6 razy. Niestety, bilans tych rewolucji jest smutny. Zdecydowana większość lokali nie odniosła sukcesu, musiała zamknąć drzwi i zniknęła z gastronomicznego krajobrazu miasta. Sprawdziliśmy, co się z nimi stało. Na rynku trwa i sukces ma tylko restauracja "La Nonna Siciliana".

Ulica Łazienna 24 na starówce - to adres tej restauracji z kuchnią sycylijską. Magda Gessler była tutaj w grudniu 2016 roku. Odcinek z udziałem "La Nonna Siciliana" natomiast wyemitowano w 2017 roku. Ta rewolucja to jedyny sukces w Toruniu - tak to można dziś podsumować.