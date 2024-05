Run Toruń Plaza - Biegaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie i mecie - zobaczcie zdjęcia!

Wyjątkową atrakcję toruńskiej imprezy jest oryginalny medal. Tegoroczny projekt prezentuje jednocześnie liczbę 100 i znak nieskończoności. Motyw ten nawiązuje do upamiętnienia 100. rocznicy zorganizowania w Polsce pierwszego, najdłuższego biegu otwartego na dystansie 37,5 km, na trasie z miejscowości Płutowo do Torunia. Znak nieskończoności to z kolei wieczność trwania maratonu toruńskiego w grodzie Kopernika i zawiera wizerunek pucharu, który 100 lat temu otrzymał zwycięzca biegu Edward Kwiatowski.