Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju?

Średnie dla miast i wsi

Podano też statystyki dotyczące wyników ze względu na lokalizację szkoły. Nie jest zaskoczeniem, że egzamin najlepiej wypadł w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców. Tu średnia z polskiego to 69 proc., z matematyki 60 proc., a z angielskiego 74 proc. W miastach do 100 tys. mieszkańców średnie rozłożyły się następująco: polski 65 proc., matematyka 53 proc., a angielski 67 proc. W mniejszych miastach do 20 tys. mieszkańców wyglądało to tak: polski - 63 proc., matematyka - 49 proc., angielski - 62 proc. Na wsiach wyniki egzaminów to: polski 65 proc., matematyka 51 proc. i angielski 60 proc.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki - 37 proc., z języka angielskiego - 46 proc., z języka rosyjskiego - 90 proc.