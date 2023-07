Grzechy z toruńskiego bulwaru. Na co zwróciła uwagę komisja archeologów?

- Przede wszystkim, i to jest niewątpliwie ogromny zarzut w stosunku do władz konserwatorskich, wykop ten nie został zabezpieczony - mówi prof. Jacek Wierzbicki - Mury zostały odkryte w listopadzie, minęło już ponad pół roku, a one wciąż są odkryte. Cegła wytrzyma sporo, ale zaprawa murarska ulega destrukcji. Tam nie ma nic. Ziemia się osypuje, odkryte profile wykopów się zarywają, a sam mur ulega destrukcji. To wszystko leży w gestii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków. Oni powinni podjąć decyzję, aby to zabezpieczyć. Przykryć folią, jakimś daszkiem, czymkolwiek, aby ochronić przed wpływem warunków atmosferycznych. Deszcze mamy teraz kwaśne, woda rozpuszcza zaprawy wapienne bardzo szybko.