Samorządy dostały wsparcie na zabytki i popegeerowskie gminy

W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu samorządowcy z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego odebrali promesy z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

OBEJRZYJ: Park Tysiąclecia w Toruniu. Mamy się czym pochwalić!

Promesy dla samorządowców

Posłanka Joanna Borowiak odczytała list, jaki wystosował do samorządowców z naszego regionu premier Mateusz Morawiecki.

"Uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu odbudowy zabytków to święto wszystkich, którym bliska jest troska o tradycję zaklętą w polskiej architekturze. To także święto samorządowców, którzy potrafią skutecznie zabiegać o to, by wspaniałe świadectwa polskiej kultury nie odeszły w zapomnienie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program bez precedensu. Pierwszy etap jego realizacji objął blisko pięć tysięcy projektów, na które przeznaczyliśmy dwa i pół miliarda złotych. W rozstrzygniętej kilka dni temu drugiej turze na 3200 przedsięwzięć przeznaczyliśmy 800 milionów złotych. Ten ważny program to kolejny instrument, dzięki którym samorządy mogły pozyskiwać środki na odnawianie materialnych skarbów, pałaców, dworków, kościołów, a także budynków użyteczności publicznej - szkół, ośrodków kultury, szpitali czy dworców kolejowych, które często są obiektami zabytkowymi. Cieszę się, że w drugiej edycji programu kwota rządowego wsparcia województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła ponad 90 milionów złotych (...). To inwestycja zarówno w naszą przeszłość, jak i przyszłość. (...)" - napisał premier.

Małe ojczyzny mogą się rozwijać

- Jesteśmy tu przy okazji realizacji dwóch projektów - dodała posłanka Borowiak. - Ten pierwszy, dotyczący zabytków sprawia, że wiele perełek architektonicznych odzyska swoją świetność. Drugi dotyczy tej części naszych terenów, na których funkcjonowały PGR-y. Właśnie one potrzebują największego wsparcia. Dziękuję samorządowcom, że skutecznie sięgacie po rządowe wsparcie, że wasze małe ojczyzny mogą się rozwijać.

- Patrzę na portret Mikołaja Kopernika i cieszę się, bo to po moich staraniach we współpracy z wiceprezydentem Torunia Adrianem Mólem premier Mateusz Morawiecki przekazał środki, by odpowiednio wyeksponować to dzieło - stwierdziła Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. - Uruchomiliśmy rządowe środki na wsparcie zabytków, o rozmawiamy z samorządowcami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zabytki często nie są priorytetem, że dla mieszkańców zawsze najważniejsze są drogi. To jest taki temat, który przewija się przy każdym spotkaniu. Ważne są też świetlice wiejskie, remizy. I na to też państwo otrzymujecie wsparcie, właśnie dzięki takim programom, jak ten wspierający gminy popegeerowskie. Te tereny często były zostawione same sobie. Rozmawiałam z premierem Morawieckim i mogę zapowiedzieć, że niebawem uruchomimy program wspierający właśnie wspomniane świetlice i remizy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie na wszystko samorządy mają pieniądze. Często spotykamy się podczas zakończenia jakiejś inwestycji ze stwierdzeniami, że na tę drogę czy świetlicę mieszkańcy czekali 20 lat. Dlatego są te różne nasze programy i dobrze, że samorządowcy potrafią z nich korzystać.

Spłynął dobry pieniądz

- Nie sposób rzeczywiście nie nawiązać do tego najbardziej znanego wizerunku Mikołaja Kopernika, który na nas spogląda - mówił minister, prezes rządowego centrum legislacji Krzysztof Szczucki. - Wszyscy wiemy, że w Grudziądzu wygłosił znany wykład o tym, jak to zły pieniądz wypiera dobry. Jestem przekonany, że jeśli spojrzałby dzisiaj na nas, to miałby przeświadczenie, że to dobry pieniądz spływa teraz do państwa samorządów i zabytków. Polski Ład to program rewolucyjny, który zupełnie zmienił relacje rządu z samorządami. Dziś rozwijamy małe miejscowości, przede wszystkim ich infrastrukturę. Żeby ludzie chcieli nadal tam żyć, nie chcieli porzucić miejsca, z którego pochodzą. Program zabytkowy możemy określić hasłem "odzyskujemy Polskę". Dumną, piękną, która cieszy się swoim dziedzictwem i historią. Program popegeerowski to 260 milionów złotych, wsparcie zabytków 90 milionów, czekamy teraz niecierpliwie na rozstrzygnięcia "dużego" Polskiego Ładu, co powinno nastąpić w ciągu kilku dni.

- Zrównoważony rozwój, który jest jednym z priorytetów rządu, przekłada się na konkretne decyzje - powiedział poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - To nie tylko mówienie o tym, jaka Polska jest piękna i kochana, ale też i konkretna pomoc. PGR-y to była czarna karta w powojennej historii Polski. Po 90 roku osiedla popegeerowskie zostały zostawione samym sobie. To efekt reformy Balcerowicza i Lewandowskiego, mówiąc w skrócie. Ktoś się na tym uwłaszczył, często dyrektorzy wywodzący się z PZPR-u, a resztę pozostawiono bez środków do życia i możliwości rozwoju. Pokoleniowo ludzie dziedziczyli biedę. Dobrze, że to jest naprawiane.

Kiedyś pieniędzy nie było, dziś są

- Przez wiele lat mówiono dużo o zabytkach, ale pieniędzy na ich renowacje nie było, albo było ich mało - stwierdził poseł Mariusz Kałużny. - Tak samo było z terenami popegeerowskimi. Wszyscy o nich mówili, ale pieniędzy na nie nie było. Dzisiaj są i wiem, że zostaną znakomicie przez was, samorządowców wykorzystane. Życzę wam, żebyście trafili na dobrych i sumiennych wykonawców.

- Wierzę głęboko, że takie nasze spotkania, do których zaczynam się przyzwyczajać, będą kontynuowane i po najbliższych wyborach - stwierdził senator Józef Łyczak. - Dla mnie temat popegeerowskich gmin jest szczególnie bliski, bo pierwszą pracą zawodową, jaką podjąłem po studiach, była właśnie w PGR-ze. Jeszcze przed 1989 rokiem była tam tragedia. Dopiero teraz zmienia się życie tych ludzi.

To była ekonomiczna zbrodnia

- Zasłużyliśmy sobie na to, by tę współpracę kontynuować - zwrócił się na koniec do samorządowców wicewojewoda kujawsko - pomorski Józef Ramlau. - Cieszę się, że często dokumentujecie przy okazji zakończenia jakiejś inwestycji, jak to wszystko wyglądało przed nią. Pamięć ludzka jest zawodna. Na przykład bardzo znacznie poprawiłem swoją punktualność na wasze zaproszenia. Jeśli tylko uda mi się pokonać korki w rozkopanej Bydgoszczy, to jestem na czas, bo wykonaliście gigantyczną pracę przy lepszych, bezpieczniejszych drogach. Teraz przyszedł czas na zadbanie o zabytki i zrekompensowania tej zbrodni ekonomicznej, jak można bez zbytniej przesady określić to, co działo się na terenach popegeerowskich.