Toruń. Nowa linia tramwajowa otwarta, co z Uniwersamem i jego otoczeniem?

Młodsi czytelnicy już pewnie nie pamiętają, że mieszkańcy toruńskiego śródmieścia robili kiedyś zakupy w dużym domu towarowym, który nazywał się "Uniwersam". Sklep ten został zamknięty prawie 12 lat temu, więc z tymi młodszymi, którzy go nie pamiętają, nie ma przesady.

Działający od 1980 roku dom towarowy został zamknięty, ponieważ w jego miejscu miało wyrosnąć centrum handlowe o powierzchni najmu sięgającej 35 tysięcy metrów kwadratowych, z ponad 150 sklepami i parkingiem na 1100 aut. Zbudować je miała Irlandzka Grupa Inwestycyjna, inwestując w nie ponad 300 milionów złotych. Grunt z "Uniwersamem" był wkładem, jaki do tego przedsięwzięcia wniosła spółka Bresse Pol. Zgodnie z łączącą obie strony umową, dom towarowy został zamknięty i czekał na rozbiórkę. Termin rozpoczęcia budowy był jednak przez IGI przesuwany. Przedstawiciele grupy początkowo tłumaczyli poślizg poszukiwaniami dodatkowych inwestorów, zapewniali jednak, że już prowadzą rozmowy w sprawie najmu powierzchni. Później przestali się odzywać. Nie mogąc się doczekać odpowiedzi od inwestora, zaczęliśmy ich szukać sami. Odkryliśmy między innymi, że IGI obciążyła grunt hipoteką na ponad 11 milionów złotych.

Czym się zakończyła wieloletnia batalia sądowa o "Uniwersam"?

- Spółka rozważa obecnie dwa warianty zagospodarowania nieruchomości, to jest niwelację istniejącego obiektu i realizację inwestycji o charakterze handlowo-usługowo-biurowym, lub adaptację istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem pozostałej części działki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i aktualnymi standardami budowlanymi - mówił nam na początku roku Piotr Pruss, prezes Bresse Polu. - Realizacja każdego z tych wariantów wiąże się z ograniczeniami, jakie narzuca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Torunia, jak i z nakładami finansowymi, które będą niezbędne dla ich realizacji.

Sytuacja nadal pozostaje bez zmian. Jak jednak wiadomo, obszar niedoszłego centrum handlowego nie ogranicza się tylko do "Uniwersamu". Pozostałe, należące kiedyś do IGI działki, kupił przed laty inwestor z Wielkopolski. On również przedstawił projekt centrum handlowo-usługowego, które również nie powstało.