Toruń. Drugi wyrok dożywocia dla gwałciciela i mordercy Andrzeja G.! Nigdy nie wyjdzie na wolność?

Andrzej G.: swoje ofiary odurzał i gwałcił

Drugi proces Andrzeja G. za potworne zbrodnie, które częściowo sam ujawnił

Drugi proces Andrzeja G. ruszył w Toruniu 3 sierpnia br. i - jak widać - potoczył się błyskawicznie. Za co tym razem odpowiadał mężczyzna? Po pierwsze, za dwa brutalne gwałty w Grudziądzu. Ich ofiary - kobieta i mężczyzna - zmarły. Obojgu sprawca podał wcześniej rozdrobnione tabletki leku psychotropowego. Po to, żeby ich otumanić.

Najpierw, 6 kwietnia 2007 roku, sadysta odurzył i zgwałcił kobietę. - Wprowadził je do odbytu ścierkę materiałową. Skutkowało to kałowym zapaleniem otrzewnej, a w następstwie - perforacją ściany odbytnicy oraz ostrą niewydolnością serca, w wyniku czego nazajutrz pokrzywdzona zmarła -podał prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskiej prokuratury.

Kolejnego gwałtu Andrzej G. dopuścił się 3 września 2007 roku. - Wprowadził mu do odbytu opakowania po dezodorancie i lakierze do włosów oraz żyletki. To skutkowało uszkodzeniem ściany jelita grubego, a następnie niewydolnością krążeniowo – oddechową spowodowaną kałowym zapaleniem otrzewnej. Nazajutrz doszło do zgonu pokrzywdzonego - przekazywał prokurator.