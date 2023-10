Firma Erbud S.A. zbuduje studio filmowe na Jordankach. Podpisano umowę

Studio ECFC w Toruniu coraz bliżej

Już od prawie roku Europejskie Centrum Filmowe Camerimage ma pozwolenie na budowę studia filmowego na terenie Jordanek. Ma być ono jedną z części całego kompleksu. Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał tę informację podczas ubiegłorocznej odsłony festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE. Najpierw czekano na wyłonienie wykonawcy, którym została firma Erbud S.A., założona zresztą w Toruniu. Kolejnym punktem do spełnienia było podpisanie umowy. Formalność dopełniono w środę 4 października.

W budynku Fundacji Tumult podpisano umowę

W budynku Fundacji Tumult mieszczącej się na toruńskim Rynku Nowomiejskim w środowe popołudnie doszło do oficjalnego podpisania umowy zobowiązującej do rozpoczęcia budowy studia filmowego ECFC. W obecności prezydenta, prezesów oraz dyrektorów podpisano umowę. Docelowo do 2025 roku na toruńskich Jordankach ma powstać wielofunkcyjny obiekt, który wraz z Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki stworzy kulturalne serce Torunia.