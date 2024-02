Serce Torunia apeluje: "Nie jesteśmy wysypiskiem śmieci!" Wstyd, co przywożą niektórzy ludzie: brudne i spleśniałe rzeczy

Brudną bieliznę i pościel, zgniłe dywany, zniszczone do cna buty, żółte firany - takie rzeczy dostarczają ludzie tonami do siedziby Serca Torunia. Żadna to pomoc dla osób bezdomnych, a wielki kłopot dla społeczników. Za utylizację śmieci muszą płacić!

- Nie jesteśmy wysypiskiem śmieci! - uczulają wolontariusze z Serca Torunia. To stowarzyszenie, które z oddaniem kolejny już rok pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Ma swoją siedzibę przy ul. Legionów 238 w Toruniu. Tutaj ludzie w potrzebie liczyć mogą nie tylko na posiłek czy prysznic, ale i pomoc rzeczową. Ta gromadzona jest w magazynie. Serce Torunia wielokrotnie już apelowało o różne dary. Zawsze jednak konkretnie określając, o co chodzi (ciepła odzież, śpiwory, leki, buty w określonych rozmiarach etc.). Niestety, dla coraz większej liczby osób magazyn przy ul. Legionów stał się alternatywą dla... wysypiska śmieci! Bo jak inaczej nazwać zwożenie tutaj kilogramami odpadów?

"Musimy te śmieci wyrzucać. Za wywóz płacimy, jak każdy"

- Kochani! To będzie trudny post, ale musimy o tym napisać publicznie - tak zaczyna się apel, który niedawno Serce Torunia umieściło w mediach społecznościowych.

Społecznicy podkreślają, że trafia do nich sporo darów i są za nie ogromnie wdzięczni. Jednak przypominają: oni pomagają podopiecznym odzyskać godność, szacunek drugiego człowieka i poczucie, że są ważni tak samo jak inni ludzie w społeczeństwie. Dlatego właśnie w Sercowni przy ul. Legionów skorzystać z łaźni, pralni i suszarni, dostać czystą i w dobrym stanie odzież oraz obuwie.

Niestety, codziennie sortując rzeczy od darczyńców wolontariusze natrafiają na pozostawione śmieci. -Jesteśmy zobowiązani je wyrzucać i płacić za wywóz jak każdy z was. To duży wydatek, który moglibyśmy przeznaczyć na zakup innych potrzebnych nam rzeczy - tłumaczą społecznicy. - Jeśli chcecie pozbyć się tego czego nie potrzebujecie – możecie przywieźć to do nas. Jednak apelujemy, aby rzeczy były w bardzo dobrym lub dobrym stanie.

Coraz częściej społecznicy w workach znajdują: brudne, dziurawe ciuchy; bluzy, swetry i kurtki z popsutymi zamkami, brudną bieliznę (sic!), brudne, zdarte i przepocone obuwie, które nie nadaje się już do niczego. -Żółte firany, zużyte, poplamione obrusy i niewypraną pościel; spleśniałe poduszki, kołdry i dywany- wyliczają wolonatariusze. Jednego z lutowych dni aż 80 procent rzeczy po segregacji trafiło na śmietnik! Społecznicy nazwali to "ciuchową masakrą". Apelują zatem o zmianę zachowania. - Utylizacja to dla nas ogromny koszt nie tylko finansowy, ale też to nasz czas, który musimy poświęcić na segregowanie - dodają.

Na jakie rzeczy czeka Serce Torunia? Jeśli chcesz pomóc bezdomnym, przeczytaj!

Jeśli ktoś ma wątpliwości, co akurat zbiera Serce Torunia i co jest realnie potrzebne, może zapytać: telefonicznie, mailowo i na czacie. Często też społecznicy wywieszają listy tego, co aktualnie zbierają. - A śmieci „ubraniowe” zwyczajnie wyrzućcie do kontenera z odpadami zmieszanymi w miejscu, gdzie mieszkacie - radzą.

Aktualnie Serce Torunia zbiera: -czystą odzież damską i męską

-dobre lub bardzo dobre jakościowo obuwie damskie i męskie

-czystą pościel

-czyste plecaki i torby turystyczne ze sprawnymi zamkami i zapięciami

-nową bieliznę damską i męską

-produkty spożywcze z długim terminem ważności (mąki, kasze, ryże, płatki, słodycze, sosy w słoikach, puszki itp.). Możecie te dary zostawiać w Sercowni podczas dyżurów (wtorek, czwartek, piątek 17-19) lub zostawić je w pojemniku przed wejściem. Adres: Toruń, Legionów 238. WAŻNE. Kontakt do stowarzyszenia Serce Torunia Serce Torunia ma swoją siedzibę przy ul. Legionów 238 w Toruniu. To Sercownia, gdzie pomoc i nadzieję znajdują osób w kryzysie bezdomności. Szczególnie te, które z różnych powodów żyją na przysłowiowej ulicy, a nie w schronisku.

Telefon kontaktowy: 504 303 268

Adres mailowy: [email protected]

Serce Torunia jest też aktywne w mediach społecznościowych - ma swój profil na Facebooku, z nazwą organizacji

