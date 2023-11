Skomplikowany transport pod specjalną ochroną. Do Torunia dotarł słynny obraz Matejki

Słynny obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" będzie można oglądać w Ratuszu Staromiejskim od najbliższego weekendu, przez dwa tygodnie. Jego obecność w Toruniu to spore przedsięwzięcie i wyzwanie dla Muzeum Okręgowego, którego pracownicy przyznają, że takiego dzieła w mieście jeszcze nie było.

Obraz, który Matejko namalował z okazji 400. rocznicy urodzin Kopernika, będzie wystawiony w ramach festiwalu EnergaCAMERIMAGE. W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego będzie można go oglądać od niedzieli, 12 listopada. Odwiedzający będą mogli zobaczyć dzieło Matejki za darmo.

"Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" w Toruniu to duże wyzwanie

Prezes, organizującej festiwal, fundacji Tumult zapewnia, że o wystawienie obrazu Toruń konkurował z Watykanem. - Nie wiedzieliśmy, czy uda się ten obraz wypożyczyć przede wszystkim z tego powodu, że bardzo intensywnie zabiegała o niego kuria rzymska, która przygotowała ogromną wystawę poświęconą Galileuszowi. Okazało się jednak, że Rzym nie jest w stanie spełnić oczekiwań, które nakłada na wypożyczającego Uniwersytet Jagielloński - mówił niedawno Marek Żydowicz.

Te wymagania, które przed toruńskim muzeum postawiło krakowskie, do łatwych do spełnienia nie należą. - Muzea stawiają sobie bardzo ostre warunki przy okazji użyczania dzieł sztuki. Im większe nazwisko, tym wymagania są trudniejsze do spełnienia - przyznaje Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. - Kłopotem są chociażby protesty aktywistów, którzy niszczą dzieła sztuki, jak w ostatnich dniach we Wrocławiu, gdzie protestujący przykleili się do obrazu Beksińskiego. Takie sytuacje sprawiają, że w tej chwili wystawianie dzieł sztuki, zwłaszcza o takich gabarytach, wymaga spełnienia bardzo ostrych warunków - wyjaśnia dyrektor muzeum.

Specjalnie chronione dzieło w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Obraz do Torunia dotarł w środę, 8 listopada. W jego transport i umieszczenie w Ratuszu Staromiejskim zaangażowanych było kilkudziesięcioro pracowników Muzeum Okręgowego i zewnętrznych firm. - Obraz razem z ramą waży niemal ćwierć tony. Przez jego wymiary nie było możliwe wniesienie go przez żadną z klatek schodowych Ratusza Staromiejskiego, więc konieczne było wciągnięcie go przez balkon - mówi Mierzejewska.

- Przy okazji wystawienia dzieła Matejki stosujemy dodatkowe systemy ochrony. Obraz musi być mieć także odpowiednie warunki konserwatorskie. W sali, w której jest wystawiony, muszą być odpowiednie temperatura, wilgotność i oświetlenie - tłumaczy Aleksandra Mierzejewska. - Razem z obrazem, z Krakowa przyjechała pani kurator z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która czuwała nad tym, żeby wszystkie te warunki były spełnione, co się nam udało. Pracownicy Muzeum Okręgowego nie ukrywają, że wystawiany obraz Matejki jest jednym z najsłynniejszych dzieł, jakie w Toruniu do tej pory się pojawiło. - Trudno odpowiedzieć, czy jest to najważniejszy obraz, jaki był w Toruniu, bo wystawialiśmy już Rembrandta czy Cranacha, ale z pewnością to bardzo ważne wydarzenie, głównie ze względu na postać Kopernika - podkreśla dyrektor muzeum.

"Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" będzie w Toruniu przez 2 tygodnie

Obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" na co dzień jest wystawiony w muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak zaznacza dyrekcja toruńskiego muzeum, obraz niezwykle rzadko opuszcza stolicę Małopolski. W ostatnim czasie jedną z nielicznych okazji na oglądanie dzieła poza Krakowem, było wystawienie go w Londynie. Sam obraz namalowano w 1873 roku metodą olej na płótnie, jego wymiary to 225 na 315 cm.

Obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" będzie można oglądać w dniach 12-24 listopada. Oprócz niego, na toruńskiej wystawie zobaczymy szkice Jana Matejki będące studium postaci Mikołaja Kopernika oraz unikalną karykaturą, w której sam malarz ukazał, w jakich warunkach powstawał obraz. W Sali Mieszczańskiej znajdzie się także wielkoformatowy ekran, na którym wyświetlany będzie film NASA pokazujący Słońce, będące centralnym punktem teorii Mikołaja Kopernika. Wstęp na wystawę jest wolny.