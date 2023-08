Słuchacze Radia Maryja spotkali się w Toruniu na 15. Dziękczynieniu w Rodzinie

- Staramy się być tutaj co roku - mówiły panie Krystyna i Ewa, które do Torunia dotarły z Mielca. Kiedyś Dziękczynienie w Rodzinie było organizowane w pierwszą sobotę września, a od niedawna jest w pierwszą sobotę sierpnia. Dla nas ta zmiana nie ma znaczenia, bo jesteśmy na emeryturze. Najważniejsza jest obecność. Przyjeżdżamy, by podziękować Matce Bożej za Radio Maryja.

15. Dziękczynienie w Rodzinie ze słuchaczami z całej Polski

- Dziękujemy za każdego z was, dziękujemy za każdego w wielkiej rodzinie Radia Maryja. I dziękujemy każdemu z was, Dziękujemy za pośrednictwem Matki Bożej - mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.

Dziękczynienie w Rodzinie: Zdrowe Życie i koncerty

Podczas 15. Dziękczynienia w Rodzinie można było skorzystać z oferty mobilnej strefy zdrowia Zdrowe Życie, która dostępna będzie również w niedzielę 6 sierpnia.

- Jeździmy z miasteczkiem Zdrowe Życie po całej Polsce, by zachęcić do badań. To konieczne, gdyż bada się co piąty Polak. Dotąd w 14 miasteczkach Zdrowe Życie wykonaliśmy około 71 000 różnego rodzaju usług, z czego 40 000 to były badania i konsultacje. To propozycja dla ludzi w różnym wieku, starszych i młodszych - mówił Andrzej Jaworski, prezes spółki PZU Zdrowie.