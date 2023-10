Sosnowski, Orzechowski i Dziadosz, lokalni działacze Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji komentują na gorąco wyniki wyborów

O komentarze poprosiliśmy także kandydatów z trzech pozostałych ważnych komitetów, czyli Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji.

- Chcę podziękować wszystkim wyborcom, którzy na nas zagłosowali. Trzeba mieć jednak świadomość, że to są tylko i aż sondaże - mówi Zbigniew Sosnowski, lider listy Trzeciej Drogi w okręgu nr 5. - Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się to co wydarzyło się na Słowacji (sondażowa pomyłka), miejmy nadzieję, iż te wyniki się sprawdzą. A 13 procent, które otrzymała Trzecia Droga mogą być kluczowe, w tym co będzie się działo w Polsce już niedługo. Frekwencja była rekordowa. I ta bardzo wysoka frekwencja sprawiła, że wyniki sondażowe są trochę chyba inne niż się większość spodziewała. Liczyłem, że Trzecia Droga otrzyma poparcie w granicach 12 procent, więc 13 procent jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Spodziewałem się dość niskiego wyniku dla Konfederacji i się nie pomyliłem.