Sotor sprzedany potentatowi funeralnemu. Cena? 10 milionów złotych!

Grupa Klepsydra to pierwsza spółka z tego segmentu notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ma ponad 60-letnie doświadczenie. W ostatnim czasie skupuje wiodące firmy pogrzebowe w całym kraju. Liczy na to, że w okresie najbliższych pięciu lat stworzy silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10 procent udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.

Długa historia

Zakup Sotoru jest częścią tego planu. Przypomnijmy, że jest to spółka bardzo dobrze znana torunianom. Krzysztof Sobczak zarejestrował ją w 1988 roku. Było to najpierw przedsiębiorstwo wielobranżowe. W 1991 r. działalność rozszerzono o usługi cmentarne i pogrzebowe. W maju 1993 roku firma przyjęła nazwę Sotor - od początku nazwiska i miasta, w którym funkcjonuje. Przez ostatnich kilkanaście lat spółką zarządzał syn właściciela, Bartłomiej. I robił to co najmniej tak skutecznie, jak jego ojciec. W 2021 r. i 2022 r. firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków. Osiągnęła w tych latach przychody na poziomie około 7,5 mln zł rocznie, a zyski wyniosły odpowiednio 1,8 mln zł oraz 0,8 mln zł.