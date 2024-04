Budżet obywatelski gotowy do przyjęcia projektów na 2025 rok

Od 17 kwietnia można już składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego Torunia na 2025 rok.

- Mieszkańcy mają do rozdysponowania ponad osiem milionów złotych, w tym ponad 2,4 miliona w ramach tzw. puli ogólnomiejskiej i 5,6 miliona na lokalne projekty osiedlowe - mówi Paula Gałązka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. - Wnioski można składać do 17 maja. Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych zadań.

Jak złożyć wniosek?

Wystarczy opisać swój projekt na specjalnym formularzu, zebrać podpisy poparcia i ewentualnie dodatkowe materiały wskazane w formularzu, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do urzędu miasta. Można to zrobić elektronicznie na adres: [email protected] albo za pomocą usługi ePUAP, a także drogą tradycyjną - przez pocztę lub dostarczając do dowolnego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia.

Maksymalnie trzy projekty

Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec Torunia czyli osoba, dla której Toruń stanowi centrum interesów życiowych – przebywa tu ponad 183 dni w roku, z zamiarem stałego pobytu. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy projekty: dwa do puli lokalnej (w okręgu, w którym mieszka) oraz jeden do puli ogólnomiejskiej. Tego samego projektu nie można zgłosić do dwóch pul. Projekty zgłaszane przez mieszkańca do puli lokalnej muszą dotyczyć osiedla, w którym on zamieszkuje, np. mieszkaniec Czerniewic może zgłosić dwa projekty dotyczące Czerniewic i jeden projekt ogólnomiejski.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób składających wnioski i głosujących na projekty. Ale osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na swój udział w budżecie obywatelskim. Formularz zgłoszenia chętni znajdą pod adresem: budzet.torun.pl. Można też wykorzystać wzorzec do wydrukowania, który jest dostępny na stronie miasta.

Co ważne - jeżeli pomysł wymaga zgody na realizację od kogoś innego niż miasto (na przykład spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty, na terenie której ma być zrealizowany) trzeba zdobyć od niego pisemne oświadczenie o gotowości do współpracy, zgodnie z podanym wzorem na formularzu.

Od dwóch do 15 podpisów

Liczba podpisów wymaganych do złożenia wniosku zależy od liczby mieszkańców danego osiedla i wynosi od 2 osób dla małych osiedli, takich jak Kaszczorek, do 15 dla osiedli największych oraz dla puli ogólnomiejskiej.

Wideo Dziennik Zachodni / Wybory Losowanie kandydatów