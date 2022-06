Spłaciłeś wcześniej kredyt mieszkaniowy? Bank musi oddać Ci pieniądze! UOKiK informuje! [kalkulator]

Kredyty hipoteczne są zazwyczaj rozłożone nawet na kilkadziesiąt lat. Banki uwzględniają to przy ustalaniu prowizji i marży, a także oprocentowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej ostatecznie płacimy. Co, jednak jeśli sytuacja materialna pozwoli nam na wcześniejszą spłatę całego kredytu? Zdaniem UOKiK bank powinien dokonać zwrotu części pieniędzy! SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCVH STRONACH>>>>>

Kredyty hipoteczne są zazwyczaj rozłożone nawet na kilkadziesiąt lat. Banki uwzględniają to przy ustalaniu prowizji i marży, a także oprocentowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej ostatecznie płacimy. Co, jednak jeśli sytuacja materialna pozwoli nam na wcześniejszą spłatę całego kredytu? Zdaniem UOKiK bank powinien dokonać zwrotu części pieniędzy!

Co ma podlegać zwrotowi?

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są określone sytuację, w których banki są zobowiązane do zwrotu pieniędzy kredytobiorcom. Według UOKiK dotyczy to opłat przede wszystkim związanych z marzą, pośrednictwem, przygotowaniem umowy oraz prowizją. Jednak nie zawsze. Otrzymanie zwrotu od banku może być powiązane wyłącznie z sytuacją, w której zaciągnięty kredyt mieszkaniowy został wcześniej spłacony bądź nawet nadpłacony. Co więcej, dotyczy to kredytów hipotecznych zaciągniętych po 21 lipca 2017 roku. Według urzędu ma to dotyczyć wspomnianej części opłat uiszczonych w związku z zawieraniem konkretnej umowy kredytu hipotecznego.

Obowiązek automatycznego zwrotu

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, opublikował stanowisko, w którym wyraźnie wskazał na to, że w przypadku spłaty kredytu hipotecznego w części lub w całości w terminie szybszym, aniżeli wskazuje na to umowa kredytowa, powinno dojść do automatycznego rozliczenia z klientem. Bank powinien przekazać kredytobiorcy należności, a także skrócić czas kredytowania.

Co mówi o tym prawo?

Zdaniem prezesa Urzędu jest odpowiedni paragraf prawny, który nakłada na banki tego typu prawo. W art 49 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim możemy znaleźć zapis mówiący o tym, że: „W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Co w przypadku, gdy bank nie zwrócił nam pieniędzy?

Może się zdarzyć sytuacja, w której bank nie dopełni swojego obowiązku. Nie oznacza to, że powinniśmy siedzieć bezczynnie. Możemy podjąć odpowiednie kroki. Zdaniem Tomasza Chróstnego najlepszym wyjściem jest złożenie odpowiedniej reklamacji, w której można powołać się na stanowisko zaprezentowane przez Prezesa UOKiK. To właśnie w stosownym oświadczeniu na stronie finanse.uokik.gov.pl możemy znaleźć informacje o zwrocie proporcjonalnym i przepisach prawnych, które o tym mówią.

Metoda liniowa w rozliczeniu przez bank

Z zasady banki powinni stosować metodę liniową rozliczenia. Dlaczego? Przede wszystkim ta metoda jest najbardziej zrozumiała dla konsumentów, a dzięki jej przejrzystości i prostocie można uniknąć niepotrzebnych zawirowań. Kwoty rozliczone w ten sposób to m.in. pobrana prowizja, koszty pośrednictwa oraz przygotowania umowy, a także marża.

Wyroki TSUE w sprawie

Nie tylko stanowisko Prezesa UOKiK potwierdza taką sytuację. Również wyrok TSUE (sprawa C-383/18) stanowi o tym, że instytucje finansowe mają obowiązek zwrotu w kwocie proporcjonalnej do kosztów naliczonych w związku ze wcześniejszą spłatą zobowiązania finansowego.

Co na to branża?

Jak poinformował Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, branża pozytywnie zareagowała na podjęte przez urząd działania. Obecnie już kilkanaście banków zobowiązało się do tego, aby wypłacić wcześniej poprane opłaty za przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego.

Jak sprawdzić, ile zwrotu przysługuje? Kalkulator UOKiK

Przed złożeniem wniosku lub reklamacji o zwrot możemy sprawdzić, ile pieniędzy nam przysługuje. Możemy to zrobić dzięki kalkulatorowi, jaki przygotował UOKiK. Znajdziemy go na tej stronie. Należy jednak podchodzić do tego orientacyjnie, ponieważ ostateczną kwotę zwrotu wyliczy nam bank.

