Spór o maszt telefonii na Wrzosach w Toruniu. Mieszkańcy piszą do prezydenta

Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z prośbą o poparcie naszych działań mających na celu zablokowanie instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej firmy T- Mobile na kominie po byłej piekarni, położonym na posesji przy ulicy Zbożowej 122 w Toruniu.

Protest na Wrzosach w Toruniu trwa od siedmiu lat

Byliśmy przekonani, że sprawa jest zakończona. Tymczasem firma T- Mobile oraz właściciel komina ponownie występują o to samo.

Odwołaliśmy się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ostatecznie uchylił Pan swoją decyzję 30 czerwca 2023 roku.

11 lipca 2023 roku została obwieszczona decyzja o inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej we wspomnianym miejscu. Kolejnym krokiem będzie zapewne wystąpienie inwestora o zezwolenie na budowę. Po raz kolejny stanowczo przeciw temu protestujemy i żądamy definitywnego zamknięcia sprawy, ponieważ mieszkamy nawet w odległości kilkunastu metrów od planowanego masztu. Inwestycja T-Mobile nie jest inwestycją celu publicznego, pod tym wspaniale brzmiącym określeniem kryje się inwestycja mająca na celu wyłącznie pomnożenie zysków właściciela piekarni i firmy z Warszawy. Firma ta zresztą słynie ostatnio z tego, że stawia swoje stacje bazowe tam, gdzie nikt ich nie chce. Prowadzi agresywną politykę nastawioną na zysk za wszelką cenę, kosztem ludzi, którzy tak jak my przez wiele lat pracowali uczciwie na swój dobytek, a teraz czują się pomijani w tak ważnych sprawach. Nie mieszkamy w dzielnicy przemysłowej, mieszkamy w zabudowie jednorodzinnej. Już sam komin byłej piekarni razi i zaburza charakter środowiska, nie wyobrażamy sobie dobudowania do niego ponad pięciometrowej konstrukcji. I jak na ironię tuż przy niej miasto urządziło nam park kieszonkowy. Mamy w nim „zdrowo” wypoczywać w silnym promieniowaniu elektromagnetycznym, nad którym po zainstalowaniu anten nie będzie żadnej kontroli!