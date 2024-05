Sprawdziliśmy, kiedy zostaną otwarte kąpieliska nad jeziorami wokół Torunia

Najpopularniejsze są Kamionki

Co nowego zastaną w Kamionkach plażowicze?

W Mirakowie już czynne

Kąpielisko "Grot" w Mirakowie jest już za to czynne od 1 maja. Można tam wypożyczyć sprzęt wodny (kajaki, rowery), rozpalić grilla, pograć w siatkówkę plażową lub skorzystać z małej gastronomii. Dzieci mają do dyspozycji nowoczesny plac zabaw.

> - Pobyt na terenie kąpieliska to koszt 20 złotych dla całej rodziny - mówi właściciel Tomasz Gembicki. - W tym jest już opłata parkingowa. Ceny mamy niezmienione w porównaniu z zeszłym rokiem i nie zamierzamy ich zwiększyć w wakacje.

W Zalesiu na początek impreza

- U nasz sezon trwa cały rok, ale tradycją jest, że sezon letni zaczynamy imprezą - mówi Wojciech Paliwoda, dzierżawca terenu. - W tym roku zaplanowaliśmy ją na 21 czerwca. Wystąpią zespoły Defis i Łobuzy. W tym roku nowością będzie park wodny z wyciągiem narciarskim i torem z przeszkodami. Otworzymy też skate park, boisko wielofunkcyjne i pumptrack dla rowerów. Można będzie skorzystać z domków na wodzie. Oczywiście zapraszamy do naszych domków letniskowych. Na miejscu zapewniona jest mała gastronomia.

W Chełmży od połowy czerwca

Można się spodziewać, że miasto, tak jak co roku, w trakcie sezonu miasto zorganizuje kilka koncertów na scenie wybudowanej na jeziorze. Niewątpliwa atrakcją tego miejsca jest drewniany most łączący dwa brzegi jeziora. Dodajmy, że obok plaży jest wypożyczalnia sprzętu wodnego i punkty gastronomiczne, ale nie są one w gestii chełmżyńskiego OSiT-u.