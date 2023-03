Średnie zarobki drastycznie spadły po rekordowym grudniu. Co pokazują najnowsze informacje GUS?

Grudzień 2022 roku upłynął nam pod znakiem rekordowych średnich zarobków. Wszystko za sprawą rozmaitych premii świątecznych, które otrzymali pracownicy. To jednak się skończyło wraz z nowym rokiem. W tym czasie bowiem przeciętne wynagrodzenie wyraźnie spadło - i to poniżej 7 tysięcy złotych brutto. A jak to wygląda w porównaniu z początkiem 2022 roku?

Grudzień 2022 roku upłynął nam pod znakiem rekordowych średnich zarobków. Wszystko za sprawą rozmaitych premii świątecznych, które otrzymali pracownicy. To jednak się skończyło wraz z nowym rokiem. W tym czasie bowiem przeciętne wynagrodzenie wyraźnie spadło - i to poniżej 7 tysięcy złotych brutto. A jak to wygląda w porównaniu z początkiem 2022 roku?

Przeciętne wynagrodzenie 2023 - tyle otrzymaliśmy w styczniu!

W pierwszym miesiącu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w dużych i średnich firmach wyniosło 6 883,96 zł brutto. Tak podają najnowsze statystyki GUS, według których jest to również oznaka znacznego przyśpieszenia płac. A jak ma się to do kwestii wzrostu cen?

Rekordowe podwyżki a wzrost cen

Przez większość 2022 roku dynamika podwyżek była wręcz historycznie wysoka, obecnie jednak nie zbliżają się one do tego, co nam serwuje inflacja. Przyśpieszenie wzrostu płac wyniosło w styczniu 13,5 proc., jednakże inflacja jest w tym czasie szacowana na 17,2 proc. Pomimo wyraźnych wzrostów płac, wciąż realnie możemy kupić mniej niż rok temu.

Spadek zarobków po grudniu to norma?

To, że w styczniu uzyskaliśmy mniej niż w grudniu zeszłego roku, jest całkowicie naturalne. To właśnie w okresie przedświątecznym pracownicy zwłaszcza dużych i średnich firm otrzymują paczki, prezenty, premie świąteczne i inne benefity, które pracodawca wlicza w wynagrodzenie. W związku z tym zarobki za grudzień w każdym orku są znacząco wyższe niż w innych miesiącach. Spadek przeciętnego wynagrodzenia w styczniu 2023 jest więc zrozumiałe i naturalnym wydarzeniem.

Ile przeciętnie zarabia pracownik na rękę?

Urzędnicy GUS podają zarobki w kwotach brutto. Od tego jednak trzeba odliczać rozmaite składki i podatki. w efekcie z kwoty 6 883,96 zł brutto otrzymujemy średnią wynagrodzeń na poziomie z ledwością przekraczającym 5 tysięcy złotych. A na co dokładnie idą nasze składki?

Ile płacimy średnio na składki i ubezpieczenie zdrowotne?

Podstawową opłatą jest składka ZUS (chorobowa, emerytalna i rentowa), która wynosi 940 zł. Z kolei na NFZ brutto płacimy 535 złotych. Na koniec z naszego dochodu jest odliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Kogo uwzględniają dane GUS?

Na koniec należy podkreślić, że GUS uwzględnia w swoich danych duże i średnie firmy. Wszystkie, które zatrudniają mniej niż dziesięciu pracowników, nie są wliczane do statystyk. Podobnie też nie uwzględnia się tu umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło. W związku z tym należy uznawać, że kwota średniego wynagrodzenia obecnie jest zawyżana. Statystyki GUS dotyczą 6 mln 530,1 tysięcy osób, które są zatrudnieni w sektorze publicznym (w stosunku do jeszcze wcześniejszego miesiąca jest to ubytek o 25 tys. osób).