Stan Wisły i Drwęcy coraz niższy. Pogotowie przeciwpowodziowe zostało odwołane

– To, że w Toruniu pada, nie oznacza, że wód w Wiśle od razu przybędzie. Znaczące są opady na Wschodzie i Południu, które wciąż monitorujemy. To stamtąd naciągają fale – podkreśla klimatolog. – Każdy nadmiar opadów z tamtych kierunków może zmienić sytuację. Trzeba mieć na uwadze to, że rzeki są wypełnione. Nie da się całkowicie wyeliminować zagrożenia powodziowego.