Studenci wrócili do Torunia. Prześledziliśmy, gdzie dorabiają i jakie są dla nich oferty pracy

Toruńscy studenci

Koszty życia są coraz wyższe. Doświadczają tego szczególnie studenci, którzy otrzymują głównie finansowe wsparcie od rodziców. Nierzadko jednak to nie wystarcza i oprócz skupienia się na nauce, muszą znaleźć dorywczą pracę. Według raportu UMK studiuje tam ponad 12 tysięcy osób (włączając w to studia stacjonarne oraz niejednolite). W Toruniu studentów jest jednak więcej. Do tej liczby należy doliczyć również studentów uczelni prywatnych, takich jak Uniwersytet WSB Merito, Kolegium Jagiellońskie czy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Łącznie więc studentów może być nawet około 20 tysięcy.