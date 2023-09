Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Wiele radości podczas korzystania z atrakcji

Święto Chełmińskiego Przedmieścia

Kolejne Święto Chełmińskiego Przedmieścia rozpoczęło się w niedzielne przedpołudnie o godz. 11.00 w Centrum Lokalnej Aktywności „Willa z pajsą”. Dla chętnych przygotowano jogę w ogrodzie oraz nordic walking po ulicach Chełmińskiego Przedmieścia. Godzinę później przeniesiono się do parku przy Toruńskich Wodociągach, gdzie przygotowano natomiast zwiedzanie zabytkowej Wieży Ciśnień, wystawę poświęconą historii Chełmionki, a także wystawę „Techniki wodociągowej i kanalizacyjnej” w Stacji Wodociągowej „Stare Bielany”.

Wiele atrakcji

Wśród wielu uczestników królowały uśmiechy. To już kolejna odsłona Święta Chełmińskiego Przedmieścia. Z roku na rok wydarzenie staje się coraz popularniejsze wśród torunian, którzy licznie przybywają, by korzystać z atrakcji. Potwierdza to tegoroczna edycja. Z atrakcji skorzystały nie tylko najmłodsi, lecz także dorośli, którzy ponownie mogli odkryć w sobie dziecko.