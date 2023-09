Czas spadających czerwonych gwiazd, czyli radziecki symbol sięgnął błota

- Ponad stuhektarowy teren magazynów był podwójnie ogrodzony. Obszar między nimi był zaorany i patrolowany przez uzbrojonych żołnierzy – wspomina. - Pierwsze nasze wrażenie, to widok tysięcy ton bomb, które były tam magazynowane. Znajdowały się w niedużych magazynach-barakach (ok. 120 szt.), o lekkiej konstrukcji z muru pruskiego. Każdy zlokalizowany był w obniżeniu i obwałowany ziemią tak, że widać było tylko ich dachy. Konstrukcja obiektów i ich usytuowanie miało zabezpieczać pozostałe w przypadku eksplozji. Ponieważ był to okres ich ewakuacji, ogromne stosy bomb. Każda była umieszczona w drewnianej, ażurowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu. Leżały na rampie kolejowej, gdzie czekały na załadunek.

Stanisław Wroński także zwrócił uwagę na nieruchomego wartownika, spore wrażenie zrobił na nim również gabinet komendanta toruńskiej bazy. Miał wymiary ok. 9.0 x 6.0 m. Komendant siedział na tle dłuższej ściany, przy biurku dł. ok. 4.0 m, w charakterystycznej, okrągłej czapce o dużej średnicy – opowiada Stanisław Wroński. - Za jego plecami, na całej dłuższej ścianie, jako tapeta, była naklejona mapa Eurazji - od Portugalii do Kamczatki. Wyróżniony był obszar ZSRR z państwami socjalistycznymi i reszta zachodniej Europy. Wyglądało to stresująco. Całość można było porównać do kształtu żubra. Europa zachodnia wyglądała jak jego „głowa”, ZSRR wraz z demoludami można było przyrównać do jego ogromnego „tułowia”, a Kamczatkę do ogona. Wtedy, na tle tej mapy zrozumiałem na czym polega ich poczucie wielkoruskości.