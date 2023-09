Duch Podgórza zostawił kolorowy i znaczący ślad na ścianie budynku przy ul. Poznańskiej 3

Podgórski mural powstał z inicjatywy Teresy Stuczyńskiej inspirowanej przez Katarzynę Kluczwajd. Projekt przygotowała artystka Sara Tomczyk, zaś na ścianę budynku przy ul. Poznańskiej 3 przeniósł go Mateusz Małkiewicz. Dzieło jest zatytułowane "Duch Podgórza" i widać na nim to, co dla tego ducha miało wielkie znaczenie. Po pierwsze, artylerzystów i armaty, w sąsiedztwie Podgórza znajduje się wszak poligon, którego dzieje sięgają XVII wieku, zaś rozwój zapoczątkowany w XIX stuleciu doprowadził do tego, że dziś jest to jeden z największych poligonów w Europie.