Kujawsko-Pomorskie. Tragedie w pracy: gorszego miesiąca nie było! Nie żyje 6 osób, kolejne mają obrażenia Małgorzata Oberlan

6 osób nie żyje, kolejnych 6 doznało ciężkich obrażeń. W sumie PIP zgłoszono 18 wypadków przy pracy. Gorszego miesiąca niż kwiecień w tym roku w Kujawsko-Pomorskiem nie było. Tragedia goniła tragedię - szczegóły w tekście >>>>>>>>> pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

W zakładzie produkcji papieru niedaleko Torunia pracownik wszedł do maszyny tnącej kartony i został uderzony w głowę. Nie żyje. To tylko jeden z 18 wypadków przy pracy, do których doszło w regionie w kwietniu. Gorszego miesiąca w tym roku nie było.