Szok! Budka z lodami zastawiła miejsca dla niepełnosprawnych przy toruńskim markecie

Zastawianie miejsc dla niepełnosprawnych coraz rzadsze, ale…

Sprawa zszokowała także członków toruńskiego stowarzyszenia ds. niepełnosprawnych. – Jesteśmy tą sytuacją absolutnie oburzeni i będziemy działać, by te miejsca odblokować – mówi Grzegorz Kłodziński, prezes toruńskiego stowarzyszenia ds. niepełnosprawnych. – Te miejsca są niezbędne dla niektórych osób. Obserwujemy, że one są wykorzystywane i potrzebne. Coraz rzadziej są one zajmowane przez osoby do tego nieuprawnione, ale jak widać, nadal zdarzają się takie sytuacje – dodaje.