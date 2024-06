Zarobki księży w Polsce

Interesuje was to, ile zarabia ksiądz w Polsce? Jaką część tacy trafia do kieszeni księdza? Jedno jest pewne, księża nie mogą narzekać na biedę. Jak wyglądają zarobki duchownych w tym kraju? Zobaczcie sami. Ciekawe, czy będziecie zaskoczeni.