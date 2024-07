Ta grupa pracowników otrzyma nawet 4000 złotych dodatków do pensji! Jeden ważny warunek do spełnienia

4000 złotych dodatku do pensji

Istnieje w Polsce grupa zawodowa, która może liczyć na dodatek do pensji nawet 4 tysiące złotych na wyjazdy wakacyjne. O jaką grupę chodzi?

Dodatkowe pieniądze na wakacje dla nauczycieli

Jeśli jesteś nauczycielem (lub/i pedagogiem), to możesz spodziewać się dodatkowych pieniędzy na wyjazd wakacyjny, tzw. świadczenie urlopowe. Kolejna pozytywna informacja jest taka, że w tym roku świadczenie wzrosło. Zobacz dalej, co trzeba zrobić, by z niego skorzystać.