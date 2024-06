Tak ma się zmienić centrum Chełmży i otoczenie jeziora! Mamy wizualizacje. Jak oceniacie tę koncepcję?

Chełmża przed rewolucją. Jest koncepcja zmian i wybór wykonawcy projektów

W ogłoszeniu władze miasta zaznaczyły, że posiadają projekty koncepcyjne zagospodarowania tych terenów, które mają stanowić podstawę do opracowania szczegółowych projektów.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne należą do wykonawcy zadania. Załączone koncepcje zmian przestrzennych nie stanowią dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a są jedynie dokumentami pomocniczymi, pozwalającymi określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia odstępstw od posiadanej koncepcji zmian przestrzennych - zaznaczył Urząd Miasta Chełmży.