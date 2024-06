Toruń. Wiemy już, ile drzew zostanie wyciętych na starym podgórskim cmentarzu

W maju skontaktował się z nami Czytelnik, który skonsternowany skonstatował, że na niemal wszystkich drzewach na cmentarzy przy ul. Poznańskiej 104 pojawiły się numery. Takie które umieszcza się na drzewach przeznaczonych do wycinki. Czytelnik zwrócił się do nas, a my do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ to on odpowiada za zieleń na terenie zabytkowych toruńskich cmentarzy.