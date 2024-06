Toruń. Zieleń na Bulwarze. "Obumarłe rośliny będą wymieniane jesienią" - mówią urzędnicy. A co z włókninami?

Włókniny na 3 lata przynajmniej - mówią urzędnicy

-Włóknina odgrywają ważną rolę. Przede wszystkim chroni przed zachwaszczeniem i utrzymuje wilgoć. To standardowe rozwiązanie - tłumaczy kierownik Marcin Urbański. - Spod bylin włókniny były już ściągane (np. spod konwalii). Jeśli natomiast chodzi o krzewy róże, które na Bulwarze dominują, to włókniny standardowo zostawiane są na 3 lata. Po tym czasie, gdy krzewy się zagęszczają, przestają być potrzebne.

Czy po 3 latach włókniny będą usuwane spod róż? To niekonieczne. -One po prostu ulegają degradacji. Ich trwałość to maksymalnie 5 lat - mówi Urbański. - Dodam, że na te włókniny już kładzione są zrębki, czyli drobno pocięte drewno. To znów standardowe rozwiązanie. Ma tez swój efekt estetyczny - spod zrębek włókniny już nie widać.