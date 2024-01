Tak się prezentuje dom Heleny Grossówny przeniesiony z ulicy PCK na Wolę Zamkową.

Zrekonstruowany na Woli Zamkowej dom Heleny Grossówny jest niewątpliwie pomnikiem kunsztu XIX-wiecznych producentów cegieł, ponieważ wszystkie przeniesione na Wolę Zamkową cegły, po oczyszczeniu stały się elementami odtwarzanych murów. Gorzej próbę czasu zniosły 130-letnie elementy drewniane, większość trzeba było zastąpić nowymi, odtworzonymi na wzór oryginałów. Tak samo jednak dzieje się z drewnianymi zagrodami trafiającymi do skansenów. Budynek powinien zostać oddany do użytku jeszcze w pierwszym kwartale nowego roku.

Jak już wcześniej wielokrotnie informowaliśmy, dom przy ul. PCK 30 miał zostać zburzony, aby zrobić miejsce dla parkingu przed budowanym po sąsiedzku blokiem. Tuż przed planowaną rozbiórką obiektem zainteresował się samorząd województwa, w odpowiedzi na to toruński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami złożył wniosek o wpis budynku do rejestru zabytków, a konserwator wojewódzki wszczął postępowanie, które zatrzymało prace rozbiórkowe. Po negocjacjach z właścicielem samorząd województwa przejął zabytkową nieruchomość. Niestety nie można jej było pozostawić w oryginalnym miejscu i pomimo pertraktacji z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową oraz władzami Torunia, nie udało się dla niego znaleźć miejsca w najbliższej okolicy. Dom został w częściach przewieziony na Wolę Zamkową, gdzie bardzo prężnie działa "marszałkowskie" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.

Jak długo rodzina Heleny Grossówny mieszkała w domu na rogu Głowackiego i Wodnej?

Rodzina Heleny Grossówny, jednej z największych gwiazd przedwojennego polskiego kina, a także bohaterki wojennej, wprowadziła się do domu przy ul. Wodnej (przemianowanej po wojnie na PCK) koło 1920 roku. Stąd Grossówna ruszyła w świat, trafiając pod koniec lat 20. do podparyskiego majątku Poli Negri, którego zarządcą był jej pierwszy mąż - Jan Gierszał. Dzięki wsparciu pochodzącej z Lipna gwiazdy Hollywood, Helena Grossówna ukończyła renomowaną paryską szkołę baletową a także, jak ustalił dr Krzysztof Trojanowski z UMK, wypowiedziała pierwsze polskie słowa w dziejach kina dźwiękowego. Jej ścisłe związki z domem przy ul. Wodnej, gdzie przez cały czas mieszkała jej matka, trwały do końca lat 40. To właśnie toruński adres podała pani Helena, gdy po zakończeniu wojny wróciła do kraju z niemieckiej niewoli.